Биткоин по фикс-прайсу»: как петербуржцев заманивают в фальшивые «закрытые шлюзы

Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества.

Мошенники придумали новый способ опустошить кошельки горожан. Теперь они используют интерес к криптовалюте и авторитет Московской биржи.

Схема выглядит солидно, но финал у неё всегда один — потеря всех денег.

Как работает схема

Вам пишет или звонит «менеджер» крупной брокерской компании. Иногда представляются партнерами Московской биржи, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Вам сообщают «секретную» новость: скоро запускаются официальные торги криптовалютой, и прямо сейчас можно поучаствовать в тестовом режиме.

Главная приманка — возможность купить биткоин или эфириум за рубли по очень выгодному, «фиксированному» курсу.

Якобы такая щедрость доступна только узкому кругу лиц до официального старта.

Ловушка в один клик

Если вы проявите интерес, вам пришлют ссылку. Это может быть «закрытый шлюз», «тестовая платформа» или «личный кабинет брокера».

Сайт выглядит профессионально: графики, цифры, логотипы.

На этом этапе у вас два пути потерять деньги:

Ввести данные карты. Тогда мошенники просто спишут всё подчистую. Перевести деньги на «брокерский счет». На самом деле это обычный кошелек или карта физического лица.

Как только транзакция проходит, «менеджер» исчезает. Ваш аккаунт на платформе блокируют, а телефон афериста становится недоступен.

Важные факты, которые помогут не дать себя обмануть

Чтобы не попасться на удочку, запомните несколько вещей:

Московская биржа не ищет клиентов в Telegram. Официальные структуры не пишут первыми в мессенджерах с предложениями «подзаработать».

Официальные структуры не пишут первыми в мессенджерах с предложениями «подзаработать». Никаких «фиксированных курсов». Криптовалюта — это волатильный актив. Ее цена меняется каждую секунду. Если вам предлагают купить биткоин по цене «ниже рынка» — это 100% обман.

Криптовалюта — это волатильный актив. Ее цена меняется каждую секунду. Если вам предлагают купить биткоин по цене «ниже рынка» — это 100% обман. Проверяйте лицензию. Любой легальный брокер в России должен иметь лицензию Центробанка. Это легко проверить на официальном сайте ЦБ РФ. Если компании нет в списках — перед вами преступники.

Как себя обезопасить?

Правила просты, но они спасают капитал:

Не переходите по ссылкам. Если «брокер» прислал ссылку в мессенджере — просто удаляйте диалог. Не верьте в эксклюзив. Настоящие торги на бирже открыты для всех участников одновременно. Никаких «закрытых распродаж» для избранных не существует. Игнорируйте внезапные звонки. Если кто-то сам вышел на связь и предлагает выгодно вложить деньги — вешайте трубку. Это «холодные звонки» от аферистов.

Будьте бдительны и помните: бесплатный сыр в мире криптовалют бывает только в мышеловке мошенников.

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