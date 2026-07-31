Биткоин по фикс-прайсу»: как петербуржцев заманивают в фальшивые «закрытые шлюзы

Мошенники придумали новый способ опустошить кошельки горожан. Теперь они используют интерес к криптовалюте и авторитет Московской биржи.
Схема выглядит солидно, но финал у неё всегда один — потеря всех денег.
Как работает схема
Вам пишет или звонит «менеджер» крупной брокерской компании. Иногда представляются партнерами Московской биржи, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Вам сообщают «секретную» новость: скоро запускаются официальные торги криптовалютой, и прямо сейчас можно поучаствовать в тестовом режиме.
Главная приманка — возможность купить биткоин или эфириум за рубли по очень выгодному, «фиксированному» курсу.
Якобы такая щедрость доступна только узкому кругу лиц до официального старта.
Ловушка в один клик
Если вы проявите интерес, вам пришлют ссылку. Это может быть «закрытый шлюз», «тестовая платформа» или «личный кабинет брокера».
Сайт выглядит профессионально: графики, цифры, логотипы.
На этом этапе у вас два пути потерять деньги:
- Ввести данные карты. Тогда мошенники просто спишут всё подчистую.
- Перевести деньги на «брокерский счет». На самом деле это обычный кошелек или карта физического лица.
Как только транзакция проходит, «менеджер» исчезает. Ваш аккаунт на платформе блокируют, а телефон афериста становится недоступен.
Важные факты, которые помогут не дать себя обмануть
Чтобы не попасться на удочку, запомните несколько вещей:
- Московская биржа не ищет клиентов в Telegram. Официальные структуры не пишут первыми в мессенджерах с предложениями «подзаработать».
- Никаких «фиксированных курсов». Криптовалюта — это волатильный актив. Ее цена меняется каждую секунду. Если вам предлагают купить биткоин по цене «ниже рынка» — это 100% обман.
- Проверяйте лицензию. Любой легальный брокер в России должен иметь лицензию Центробанка. Это легко проверить на официальном сайте ЦБ РФ. Если компании нет в списках — перед вами преступники.
Как себя обезопасить?
Правила просты, но они спасают капитал:
- Не переходите по ссылкам. Если «брокер» прислал ссылку в мессенджере — просто удаляйте диалог.
- Не верьте в эксклюзив. Настоящие торги на бирже открыты для всех участников одновременно. Никаких «закрытых распродаж» для избранных не существует.
- Игнорируйте внезапные звонки. Если кто-то сам вышел на связь и предлагает выгодно вложить деньги — вешайте трубку. Это «холодные звонки» от аферистов.
Будьте бдительны и помните: бесплатный сыр в мире криптовалют бывает только в мышеловке мошенников.
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