«Золотые» литры и фейковая запись: как мошенники используют миф об очередях на АЗС

Мошенники обзванивают водителей под видом сотрудников АЗС. Схема простая, но очень опасная. Разбираемся, как не остаться с пустым баком и заблокированными картами.
В чем суть развода
Вам звонит «менеджер» заправочной сети. Голос вежливый, тон убедительный. Вам предлагают эксклюзив: заправиться без очереди «по записи» или получить бонусные литры бензина почти даром, рассказали в прокуратуре Петербурга.
Многие верят, потому что в регионах спрос на топливо действительно вырос. Мошенники давят на больное — нежелание стоять в очередях и жажду экономии.
Коварный код и «хитрое» приложение
Чтобы «забронировать» время или активировать скидку, аферисты просят сделать одну из двух вещей:
- Назвать код из СМС. Якобы для подтверждения вашей личности в системе АЗС. На самом деле это код для входа в ваш личный кабинет банка или на Госуслуги.
- Установить специальное приложение. Вам говорят, что это «новый сервис для своих». На деле это программа удаленного доступа. Как только вы ее скачаете, мошенники увидят экран вашего телефона и смогут сами зайти в мобильный банк.
А есть ли очереди на самом деле?
Прокуратура и ТАСС проанализировали ситуацию. В Петербурге очередей на заправках практически нет. В Ленинградской области машин стало больше, но дефицита топлива не зафиксировано.
В большинстве регионов Северо-Запада (Псков, Калининград, Карелия) ситуация вообще спокойная — очереди только сокращаются. Мошенники просто раздувают панику на пустом месте, чтобы вы потеряли бдительность.
Как не попасться на крючок
Запомните три простых правила:
- Никаких кодов. Реальные сотрудники АЗС никогда не просят диктовать коды из СМС для «записи в очередь».
- Никаких левых ссылок. Не скачивайте приложения по ссылкам из мессенджеров. Официальные программы есть только в App Store или Google Play.
- Проверяйте информацию. Если предложение кажется слишком заманчивым, позвоните на официальную «горячую линию» вашей заправки.
Важно: Если вам позвонили с таким «выгодным» предложением — просто кладите трубку.
Настоящие АЗС работают по принципу живой очереди или через официальные навигаторы, и никакие секретные коды для этого не нужны.
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