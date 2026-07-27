«Золотые» литры и фейковая запись: как мошенники используют миф об очередях на АЗС

Злоумышленники просят установить приложение.

Мошенники обзванивают водителей под видом сотрудников АЗС. Схема простая, но очень опасная. Разбираемся, как не остаться с пустым баком и заблокированными картами.

В чем суть развода

Вам звонит «менеджер» заправочной сети. Голос вежливый, тон убедительный. Вам предлагают эксклюзив: заправиться без очереди «по записи» или получить бонусные литры бензина почти даром, рассказали в прокуратуре Петербурга.

Многие верят, потому что в регионах спрос на топливо действительно вырос. Мошенники давят на больное — нежелание стоять в очередях и жажду экономии.

Коварный код и «хитрое» приложение

Чтобы «забронировать» время или активировать скидку, аферисты просят сделать одну из двух вещей:

Назвать код из СМС. Якобы для подтверждения вашей личности в системе АЗС. На самом деле это код для входа в ваш личный кабинет банка или на Госуслуги. Установить специальное приложение. Вам говорят, что это «новый сервис для своих». На деле это программа удаленного доступа. Как только вы ее скачаете, мошенники увидят экран вашего телефона и смогут сами зайти в мобильный банк.

А есть ли очереди на самом деле?

Прокуратура и ТАСС проанализировали ситуацию. В Петербурге очередей на заправках практически нет. В Ленинградской области машин стало больше, но дефицита топлива не зафиксировано.

В большинстве регионов Северо-Запада (Псков, Калининград, Карелия) ситуация вообще спокойная — очереди только сокращаются. Мошенники просто раздувают панику на пустом месте, чтобы вы потеряли бдительность.

Как не попасться на крючок

Запомните три простых правила:

Никаких кодов. Реальные сотрудники АЗС никогда не просят диктовать коды из СМС для «записи в очередь».

Реальные сотрудники АЗС никогда не просят диктовать коды из СМС для «записи в очередь». Никаких левых ссылок. Не скачивайте приложения по ссылкам из мессенджеров. Официальные программы есть только в App Store или Google Play.

Не скачивайте приложения по ссылкам из мессенджеров. Официальные программы есть только в App Store или Google Play. Проверяйте информацию. Если предложение кажется слишком заманчивым, позвоните на официальную «горячую линию» вашей заправки.

Важно: Если вам позвонили с таким «выгодным» предложением — просто кладите трубку.

Настоящие АЗС работают по принципу живой очереди или через официальные навигаторы, и никакие секретные коды для этого не нужны.

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