От желтого пятна до QR-кода: где в Петербурге искать правильные арбузы

Красносельский и Калининский районы лидируют по количеству точек продаж.

Август в Петербурге — это не только дожди, но и старт сезона самых вкусных арбузов и дынь. С 1 августа по всему городу откроются официальные торговые точки, рассказали в комитете имущественных отношений города.

Они проработают до середины октября, так что времени насладиться летом хватит всем.

Рассказываем, как найти правильный арбуз и почему не стоит покупать его в первой попавшейся палатке у дороги.

Как узнать «законный» арбузный развал?

В городе много нелегалов, которые торгуют непонятно чем. Чтобы не рисковать здоровьем, ищите три признака честного продавца:

QR-код на видном месте. Это самый простой способ проверки. Наведите камеру телефона на код: если точка легальная, вы увидите данные владельца и договор с городом. Карта с «арбузиками». Зайдите на сайт РГИС (Геоинформационная система города). Все официальные точки помечены там специальными иконками в виде арбузов. Нет на карте — значит, торгуют незаконно. Договор аренды. У продавца на руках должна быть копия договора с Комитетом имущественных отношений.

Где искать точки продаж?

Палатки с арбузами появились почти во всех районах города.

Больше всего их в Калининском, Красносельском и Фрунзенском районах — там буквально в каждом квартале есть свой «арбузный уголок».

Даже если вы живете в центре или в Курортном районе, ехать далеко не придется: адреса подобраны так, чтобы они были в шаговой доступности от жилых домов.

Как выбрать самый спелый арбуз?

Мало найти правильную точку, нужно еще и выбрать «тот самый» плод. Вот пара хитростей:

Постучите по нему. Звук должен быть звонким и чистым. Глухой звук часто означает, что арбуз перезрел или внутри «ватный».

Звук должен быть звонким и чистым. Глухой звук часто означает, что арбуз перезрел или внутри «ватный». Ищите желтое пятно. Это бок, на котором арбуз лежал на земле. Если пятно белое — арбуз сорвали рано. Если ярко-желтое или оранжевое — он дозрел на солнце.

Это бок, на котором арбуз лежал на земле. Если пятно белое — арбуз сорвали рано. Если ярко-желтое или оранжевое — он дозрел на солнце. Сухой хвостик. Это классика. Если хвостик зеленый и сочный, значит, арбуз сорвали совсем недавно, и он мог не дойти до нужной кондиции.

Помните о безопасности

Никогда не просите продавца сделать «надрез на пробу». Как только нож касается корки, все бактерии с поверхности попадают внутрь. При жаре они размножаются мгновенно.

Принесли арбуз домой? Первым делом тщательно помойте его с мылом. Арбузы едут к нам долго, собирают дорожную пыль и грязь, поэтому гигиена — прежде всего.

Приятного аппетита и вкусного вам лета!

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