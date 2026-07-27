Почему самолеты боятся летать над Тибетом: главные причины и скрытые риски

Новости по теме

Весна пришла, пора платить: сколько россияне платят за весеннее ТО автомобиля

Перейти

Физик Эйнштейн назвал цену человеческой глупости: к сожалению, плата порой слишком высока – вот как исправить ситуацию

Перейти

«Золотые» монтажники и ажиотаж на складах: где в Петербурге платят 115 тысяч за подработку

Перейти

Шесть месяцев поддержки и модули для восьми тысяч человек: как в Петербурге платить за ЖКХ меньше

Перейти

Учет дачных построек к декабрю 2026: кому придется платить больше за теплицы и сараи

Перейти