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Почему самолеты боятся летать над Тибетом: главные причины и скрытые риски

Опубликовано: 27 июля 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему самолеты боятся летать над Тибетом: главные причины и скрытые риски
фото legion-media
Даже современные лайнеры держатся подальше от самого высокогорного плато планеты

Глядя на авиамаршруты, можно заметить, что пилоты старательно огибают Тибет — будто это запретная зона. И это не сбой навигатора: за такими «петлями» стоят строгие правила безопасности и суровая физика гор.

Почему самолёты не летают над Тибетом

Главная причина — отсутствие безопасных вариантов на случай ЧП. Если в полёте случится разгерметизация или откажет двигатель, пилотам нужно срочно снизиться до 3000–4000 метров, где воздух пригоден для дыхания. Над Тибетом такое снижение опасно: высота плато — около 4500 метров, а вокруг — пики выше 7000–8000 метров.

Главные риски полёта над плато

Среди основных опасностей выделяют:

  • экстремальную турбулентность из‑за «горных волн»: воздух, ударяясь о хребты, создаёт резкие вертикальные потоки до 30 м/с;
  • невозможность соблюсти правило ETOPS: двухдвигательный лайнер обязан быть не дальше 60–180 минут полёта от пригодного аэродрома, а в этом регионе подходящих площадок почти нет;
  • нехватку ровных площадок для аварийной посадки: рельеф состоит из острых гребней, ледников и узких долин.

Аэропорт в Лхасе: исключение, подтверждающее правило

Единственный крупный аэропорт региона — Гонггар в Лхасе (3569 м). Даже там полёты — особый случай: из‑за разрежённого воздуха самолётам нужно больше тяги и дистанции для разгона и торможения. Об этом сообщает автор канала " Инженерные Знания" (18+).

Туда пускают только специально подготовленные экипажи и подходящие типы воздушных судов, а пассажиров предупреждают о возможной лёгкой гипоксии.

Коротко о главном: Тибет избегают не из‑за капризов пилотов, а из‑за реальных угроз — от турбулентности до невозможности аварийного снижения. Правило ETOPS и сложный рельеф делают прямые маршруты небезопасными. Аэропорт Лхасы — редкий пример работы в экстремальных условиях, требующий отдельной подготовки и техники.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие продукты не следует брать в поезд.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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