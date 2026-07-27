Почему самолеты боятся летать над Тибетом: главные причины и скрытые риски

Глядя на авиамаршруты, можно заметить, что пилоты старательно огибают Тибет — будто это запретная зона. И это не сбой навигатора: за такими «петлями» стоят строгие правила безопасности и суровая физика гор.
Почему самолёты не летают над Тибетом
Главная причина — отсутствие безопасных вариантов на случай ЧП. Если в полёте случится разгерметизация или откажет двигатель, пилотам нужно срочно снизиться до 3000–4000 метров, где воздух пригоден для дыхания. Над Тибетом такое снижение опасно: высота плато — около 4500 метров, а вокруг — пики выше 7000–8000 метров.
Главные риски полёта над плато
Среди основных опасностей выделяют:
- экстремальную турбулентность из‑за «горных волн»: воздух, ударяясь о хребты, создаёт резкие вертикальные потоки до 30 м/с;
- невозможность соблюсти правило ETOPS: двухдвигательный лайнер обязан быть не дальше 60–180 минут полёта от пригодного аэродрома, а в этом регионе подходящих площадок почти нет;
- нехватку ровных площадок для аварийной посадки: рельеф состоит из острых гребней, ледников и узких долин.
Аэропорт в Лхасе: исключение, подтверждающее правило
Единственный крупный аэропорт региона — Гонггар в Лхасе (3569 м). Даже там полёты — особый случай: из‑за разрежённого воздуха самолётам нужно больше тяги и дистанции для разгона и торможения. Об этом сообщает автор канала " Инженерные Знания" (18+).
Туда пускают только специально подготовленные экипажи и подходящие типы воздушных судов, а пассажиров предупреждают о возможной лёгкой гипоксии.
Коротко о главном: Тибет избегают не из‑за капризов пилотов, а из‑за реальных угроз — от турбулентности до невозможности аварийного снижения. Правило ETOPS и сложный рельеф делают прямые маршруты небезопасными. Аэропорт Лхасы — редкий пример работы в экстремальных условиях, требующий отдельной подготовки и техники.
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