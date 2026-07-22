Какие продукты не следует брать в поезд - попутчики скажут "спасибо", если прислушаетесь: список "запрещенки"

Путешественники со стажем знают, что есть продукты, которых нужно избегать во время поездки. Некоторая еда может вызвать недовольство у попутчиков, а также привести к скандалам. Портал “Тонкости туризма” рассказал о ней подробнее.
Вареные яйца
Этот продукт часто берут в дорогу, так как он хорошо хранится, является сытным и полезным. Но именно куриные яйца считаются источником неприятного сернистого запаха, который быстро распространяется по вагону. Часто этот “аромат” вызывает у пассажиров ассоциацию с чем-то тухлым.
Копченая и соленая рыба
Некоторые путешественники с радостью берут в поезд скумбрию, сельдь, воблу, леща и прочую рыбу. Она имеет насыщенный запах, который только усиливается в жару. Запах способен впитываться в постельное белье, шторы и ковры в поезде. Этот продукт не нравится даже проводникам.
Лапша быстрого приготовления
“Проблема заключается не столько в самой лапше, сколько в концентрированных ароматизаторах. После заваривания вагон быстро наполняется запахом специй, усилителей вкуса и бульона. Для одних пассажиров он кажется привычным, а у других вызывает стойкое раздражение”, - сообщает источник.
Домашние заготовки
Находятся пассажиры, которые берут с собой домашние соленья в виде огурцов, помидоров, квашеной капусты и т.д. Такая еда содержит чеснок, много специй и уксус, из-за чего запах быстро распространится по вагону. Рассол способен протечь, что только ухудшит ситуацию.
Личный опыт
Всегда с уважением отношусь к попутчикам, поэтому никогда не беру в поезд те продукты, которые имеют выраженный запах. Стараюсь питаться в вагоне-ресторане.
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