Котлеты больше не жарю, а запекаю в духовке: получаются пышные и нежные – муж теряет голову от такой вкусноты

Котлеты пользуются огромной популярностью в нашей стране, часто подаваясь в качестве основного блюда на ужин. Мы рады предложить вашему вниманию уникальный рецепт котлет.
Ингредиенты:
- свинина — 1 кг;
- хлеб — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
Предварительно замочите хлеб в молоке. Мясо нарежьте порционными кусками, лук разделите на четыре части, чеснок очистите и разделите пополам.
Все подготовленные ингредиенты пропустите через мясорубку. Затем измельчите замоченный хлеб.
Полученный фарш приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно вымесите фарш и отбейте его.
Обжарьте котлеты на сковороде до образования золотистой корочки с обеих сторон. Переложите обжаренные котлеты в форму для запекания. На каждую котлету поместите небольшой кусочек сливочного масла, накройте форму фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 160°C духовке в течение 20 минут.
Рекомендуется подавать котлеты с овощным салатом. Приятного аппетита!
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