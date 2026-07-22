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Котлеты больше не жарю, а запекаю в духовке: получаются пышные и нежные – муж теряет голову от такой вкусноты

Опубликовано: 22 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Котлеты больше не жарю, а запекаю в духовке: получаются пышные и нежные – муж теряет голову от такой вкусноты
Котлеты больше не жарю, а запекаю в духовке: получаются пышные и нежные – муж теряет голову от такой вкусноты
Городовой ру
Рецепт нежных котлет

Котлеты пользуются огромной популярностью в нашей стране, часто подаваясь в качестве основного блюда на ужин. Мы рады предложить вашему вниманию уникальный рецепт котлет.

Ингредиенты:

  • свинина — 1 кг;
  • хлеб — 200 г;
  • молоко — 200 мл;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

Предварительно замочите хлеб в молоке. Мясо нарежьте порционными кусками, лук разделите на четыре части, чеснок очистите и разделите пополам.

Все подготовленные ингредиенты пропустите через мясорубку. Затем измельчите замоченный хлеб.

Полученный фарш приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно вымесите фарш и отбейте его.

Обжарьте котлеты на сковороде до образования золотистой корочки с обеих сторон. Переложите обжаренные котлеты в форму для запекания. На каждую котлету поместите небольшой кусочек сливочного масла, накройте форму фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 160°C духовке в течение 20 минут.

Рекомендуется подавать котлеты с овощным салатом. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как испечь сливовый пирог.

Автор:
Ксения Давыдова
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