Сажаю озимый чеснок только в этот день — он крепкий, не прорастает и урожай щедрый

Озимый чеснок не прорастёт до весны и не вымерзнет, если дождаться, когда дневная температура опустится до +10 °C, а земля ещё держит +5 °C.

Посадка чеснока — дело ответственное. От того, насколько правильно выбрана дата, зависит, как перезимуют зубчики и какой урожай дадут весной. Слишком ранняя посадка грозит появлением зелёных ростков до холодов, а поздняя — слабым укоренением и вымерзанием. Найти «золотую середину» можно, если ориентироваться не на календарь, а на температуру почвы, пишет автор блога "уДачный проект".

Как погода определяет срок посадки

Процесс укоренения чеснока начинается при температуре почвы около +5 C, а активный рост зелени — при +10 C и выше. Это означает, что идеальный момент для посадки наступает, когда дневное тепло уже не поднимается выше +10 C, но земля ещё не остыла до +5 C. В разных регионах этот период может приходиться на конец сентября, октябрь или даже начало ноября. Если посадить чеснок раньше, он успеет выпустить зелень, которая замёрзнет зимой. Если позже — зубчики не успеют укорениться и погибнут от морозов.

Правила посадки для хорошего урожая

Грядку лучше формировать в две строчки, оставляя между ними 25 см, а между зубчиками — 10 см. Это обеспечивает каждому растению достаточно света и питания.

Глубина посадки зависит от типа почвы: на лёгких грунтах зубчики заглубляют на 6–8 см, на тяжёлых — на 4–5 см.

После посадки грядку мульчируют торфом или перегноем слоем 2–3 см, чтобы защитить от резких перепадов температуры.

Личный опыт автора

Когда я только начинала сажать озимый чеснок, я ориентировалась на совет соседки и сажала в сентябре. Чеснок прорастал ещё осенью, и зимой всходы вымерзали. Тогда я стала ждать, пока температура воздуха опустится до +8–+10 C днём. Теперь я определяю срок по погоде, а не по дате, и чеснок вырастает крупным и здоровым.

Вывод

Озимый чеснок сажают, когда температура воздуха днём не поднимается выше +10 C, но земля ещё не остыла до +5 C. Схема посадки 25 см между рядами и 10 см между зубчиками обеспечивает хорошее освещение и урожай.

Ранее мы рассказывали об июльской подкормке яблонь.