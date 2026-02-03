Образование

Окончила филологический факультет Государственного социально‑гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне по специальности «Филология». В процессе обучения углубленно изучала современный русский язык и его диалекты.

Профессиональный опыт

Мой профессиональный путь начался в городской газете, где я проработала два года. Однако вскоре решила попробовать свои силы на удаленке - и получилось! Работала на различных новостных и развлекательных порталах, обрабатывала эксклюзивные комментарии экспертов, писала лонгриды и небольшие заметки.

На данный момент сотрудничаю с «Городовым» и стараюсь сделать материалы максимально интересными и познавательными для читателей.