На территории России есть место, в котором зарплаты выше московских. Считается, что в среднем тут получают примерно 260,7 тысячи рублей. Но не стоит торопиться паковать чемоданы.
На территории России есть труднодоступные населенные пункты, которые привлекают многих туристов историей, спокойной атмосферой. Любителям таких мест стоит обязательно побывать на острове Кижи.
Для тех, кто не готов лишний раз летать из Санкт-Петербурга в Москву, есть отличный способ передвижения - поезд “Сапсан”. В нем представлены как обычные, так и места бизнес-класса.
Откуда берутся эти «окна» доступа и как относиться к этому
Перед отдыхом на море важно с большой ответственностью подойти к сбору чемодана. Обычно туристы берут с собой столько вещей, что багаж приходится тащить изо всех сил.
Во время отдыха на море сложно представить пляжи без торговцев едой и напитками. Они уже давно стали неотъемлемой частью черноморского побережья. Но покупать продукцию на пляжах - сомнительная затея.
Большинство путешественников изучают Калининград пешком, но это не является правильным. Город может показать себя во всей красе только с воды.
Где самые высокие пенсии в России? Хочется назвать Москву или Санкт-Петербург, но такое место находится на краю земли, где водятся белые медведи. Добраться до населенного пункта будет очень сложно.
Не всегда путешествия на поезде проходят гладко как для пассажира, так и для проводника. Сотрудники РЖД также способны испытывать раздражение в некоторых ситуациях, что легко объяснить.
Иностранцы утверждают, что россиянок очень легко найти среди толпы, так как они выделяются на фоне других женщин. Это можно понять только в том случае, если несколько месяцев прожить за границей.
Для комфортного путешествия на поезде необходимо внимательно выбирать места. Это касается как плацкарта, так и купе. Если выбрать неудачные полки, то отдых может быть испорчен.
Плёс пользуется популярностью среди туристов благодаря спокойной атмосфере, старинной архитектуре, живописным видам, которые были запечатлены на картинах Исаака Левитана.
В последнее время внутренний туризм только растет, ведь все больше россиян предпочитают отдыхать на территории страны. Но есть города, с которыми складывается весьма другая ситуация.
Современный отдых и тот, который был в Советском Союзе, имеет массу отличий. Некоторые россияне скучают по прежним временам, вспоминая особенности тех отпусков. Им не хватает ощущений, которые были раньше.
Сочи пользуется популярностью не только у молодежи, но и у семей с детьми. Кажется, что здесь нет детских развлечений, но это не так. Варианты точно есть.
После 50 лет некоторые люди задумываются о переезде, так как привычное место жительства начинает надоедать. Кто-то устает от мегаполисов, другие - просто хотят смены обстановки, климата.
Казань привлекает туристов своей культурой, историей и вкусной кухней, из-за чего многие путешественники хотят здесь побывать. Но не все понимают, как тут лучше провести время.
На пенсии хочется отдохнуть от городской суеты, шума машин, грязного воздуха, поэтому некоторые пожилые люди начинают искать место для переезда.
В России есть множество городов, куда стремятся переехать люди. Но есть и те, которые могут в любой момент исчезнуть.
Большой популярностью у туристов пользуется Нижний Новгород, но все чаще путешественники отказываются от этого направления, так как считают, что там все дорого.