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Полезное Туризм Россия
Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных Место в России с самыми высокими зарплатами - здесь красную рыбу считают отходом: особенности жизни местных
На территории России есть место, в котором зарплаты выше московских. Считается, что в среднем тут получают примерно 260,7 тысячи рублей. Но не стоит торопиться паковать чемоданы.
05 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Российские деревни, окруженные со всех сторон водой - находятся вдали от цивилизации: как тут живут люди Российские деревни, окруженные со всех сторон водой - находятся вдали от цивилизации: как тут живут люди
На территории России есть труднодоступные населенные пункты, которые привлекают многих туристов историей, спокойной атмосферой. Любителям таких мест стоит обязательно побывать на острове Кижи.
04 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Россия Путешествия на поезде
Поездка в бизнес-классе "Сапсана" - первые впечатления о поезде: стоит ли своих денег Поездка в бизнес-классе "Сапсана" - первые впечатления о поезде: стоит ли своих денег
Для тех, кто не готов лишний раз летать из Санкт-Петербурга в Москву, есть отличный способ передвижения - поезд “Сапсан”. В нем представлены как обычные, так и места бизнес-класса.
04 авг 2026 20:23
Полезное Туризм Россия
Только зря занимают место в чемодане: какие вещи не стоит брать для отдыха на море - список Только зря занимают место в чемодане: какие вещи не стоит брать для отдыха на море - список
Перед отдыхом на море важно с большой ответственностью подойти к сбору чемодана. Обычно туристы берут с собой столько вещей, что багаж приходится тащить изо всех сил.
03 авг 2026 23:16
Новости Петербурга Туризм Россия
Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу
Во время отдыха на море сложно представить пляжи без торговцев едой и напитками. Они уже давно стали неотъемлемой частью черноморского побережья. Но покупать продукцию на пляжах - сомнительная затея.
02 авг 2026 20:23
Полезное Туризм Россия Калининград
Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше
Большинство путешественников изучают Калининград пешком, но это не является правильным. Город может показать себя во всей красе только с воды.
02 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди Населенный пункт, который находится на краю света - здесь самые высокие пенсии в РФ: как тут живут люди
Где самые высокие пенсии в России? Хочется назвать Москву или Санкт-Петербург, но такое место находится на краю земли, где водятся белые медведи. Добраться до населенного пункта будет очень сложно.
01 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Россия Путешествия на поезде
Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить
Не всегда путешествия на поезде проходят гладко как для пассажира, так и для проводника. Сотрудники РЖД также способны испытывать раздражение в некоторых ситуациях, что легко объяснить.
01 авг 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято
Иностранцы утверждают, что россиянок очень легко найти среди толпы, так как они выделяются на фоне других женщин. Это можно понять только в том случае, если несколько месяцев прожить за границей.
31 июл 2026 23:16
Новости Петербурга Туризм Россия Путешествия на поезде
Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать Отдых может быть испорчен: какие места в поезде нужно обходить стороной - хуже не придумать
Для комфортного путешествия на поезде необходимо внимательно выбирать места. Это касается как плацкарта, так и купе. Если выбрать неудачные полки, то отдых может быть испорчен.
31 июл 2026 20:23
Полезное Туризм Россия
Чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов: интересно будет каждому Чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов: интересно будет каждому
Плёс пользуется популярностью среди туристов благодаря спокойной атмосфере, старинной архитектуре, живописным видам, которые были запечатлены на картинах Исаака Левитана. 
31 июл 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список
В последнее время внутренний туризм только растет, ведь все больше россиян предпочитают отдыхать на территории страны. Но есть города, с которыми складывается весьма другая ситуация.
28 июл 2026 08:15
Новости Петербурга Туризм Россия
Особенности советского отдыха, которых сейчас не хватает: знакомы всем, кто родился в СССР Особенности советского отдыха, которых сейчас не хватает: знакомы всем, кто родился в СССР
Современный отдых и тот, который был в Советском Союзе, имеет массу отличий. Некоторые россияне скучают по прежним временам, вспоминая особенности тех отпусков. Им не хватает ощущений, которые были раньше.
27 июл 2026 08:15
Полезное Туризм Россия Сочи
Куда сходить с детьми в Сочи - не только в океанариум: список подходящих вариантов Куда сходить с детьми в Сочи - не только в океанариум: список подходящих вариантов
Сочи пользуется популярностью не только у молодежи, но и у семей с детьми. Кажется, что здесь нет детских развлечений, но это не так. Варианты точно есть.
26 июл 2026 08:15
Полезное Туризм Россия
Куда можно переехать после 50 лет - здесь хорошо живется каждому: лучшие города Куда можно переехать после 50 лет - здесь хорошо живется каждому: лучшие города
После 50 лет некоторые люди задумываются о переезде, так как привычное место жительства начинает надоедать. Кто-то устает от мегаполисов, другие - просто хотят смены обстановки, климата.
25 июл 2026 23:16
Полезное Туризм Россия
Чем заняться в Казани - идеальный план для туристов: влюбитесь в город с первого взгляда Чем заняться в Казани - идеальный план для туристов: влюбитесь в город с первого взгляда
Казань привлекает туристов своей культурой, историей и вкусной кухней, из-за чего многие путешественники хотят здесь побывать. Но не все понимают, как тут лучше провести время.
25 июл 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Не города, а идеальные варианты для переезда: здесь мечтают жить пенсионеры - никаких мегаполисов Не города, а идеальные варианты для переезда: здесь мечтают жить пенсионеры - никаких мегаполисов
На пенсии хочется отдохнуть от городской суеты, шума машин, грязного воздуха, поэтому некоторые пожилые люди начинают искать место для переезда. 
24 июл 2026 16:01
Полезное Туризм Россия
Никаких лишних трат: как бюджетно отдохнуть в Нижнем Новгороде - скучно точно не будет Никаких лишних трат: как бюджетно отдохнуть в Нижнем Новгороде - скучно точно не будет
Большой популярностью у туристов пользуется Нижний Новгород, но все чаще путешественники отказываются от этого направления, так как считают, что там все дорого.
23 июл 2026 16:01
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