Стоит быть особенно внимательными.
Начало декабря бьет погодные рекорды.
Обратимся к истории.
Проблему можно решить.
Достается одному из ста.
Способы стары как мир.
Эту работу трудно назвать идеальной.
Пришла пора развенчать миф.
На пляже точно не будет скучно.
Для нас это совершенно обычное дело.
Список получился неожиданным.
Копить много денег не придется.
Россиянки отличаются от жительниц других стран.
Некоторые курорты теряют популярность.
Россиян все это время водили за нос.
Еще многие столетия назад люди знали, как избежать беды в этот день.
Учебный процесс ждут кардинальные перемены.
Дизайнер, как и всегда, обещает нечто невообразимое.
Физическое воздействие в процессе воспитания подрастающего поколения уходит в прошлое.
Простодушная детская поделка очаровала общественность.