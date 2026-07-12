"Город физиков", который находится на Волге: здесь жили великие ученые - как добраться, что посмотреть

В Московской области есть множество городов, которые достойны внимания каждого туриста. Одним из таких является Дубна. Ее называют “городом физиков”, так как тут трудились выдающиеся ученые. В честь них даже названы местные улицы: ул. Курчатова, Векслера, Жолио-Кюри. Если вы считаете, что здесь нечего посмотрить, то глубоко ошибаетесь.
Месторасположение
Дубна находится в 130 км от Москвы, на берегу Волги. Через город проходит Канал имени Москвы.
Как добраться
“Доехать в Дубну можно на машине: по Дмитровскому шоссе примерно за 2 часа без учёта пробок, с пробками обычно время в пути составляет больше трёх часов. Позже авто может пригодиться в городе, чтобы добраться до маяков. С Белорусского и Савёловского вокзала ходят электрички до станции «Большая Волга»”, - сообщил портал “Яндекс-Путешествия”.
Достопримечательности
- Арт-объект “Дубний”. Именно Дубна стала первым городом РФ, которая была увековечена в таблице Менделеева. Найти объект можно в Институтском районе.
- Музей Объединенного института ядерных исследований. В 10 минутах от “дубния” находится музей, в котором получится узнать о развитии исследований атома, увидеть микроскоп Курчатова.
- Мозаичные панно. Если идти к ДК “Мир”, то можно увидеть аллею с мозаичными работами. Тут изображены Маяковский, Горький, Достоевский, Плисецкая и т.д.
- Набережная Менделеева. На пляже есть зонтики, лавочки и раздевалки, поэтому желающие могут провести тут время и искупаться. Набережная очень чистая и красивая.
- Таблица Менделеева. Она расположена на фасаде здания бассейна “Архимед”
- Девятиметровый стул. Достопримечательность была изготовлена ко Дню города местной фабрикой мебели. Арт-объект включен в Книгу рекордов России.
- Плотина Иваньковской ГЭС. Является первой гидростанцией на Волге, при этом она до сих пор действует.
Опыт автора
“Была в Дубне только один раз, но осталась под впечатлением. Город понравится тем, кто проявляет интерес к физике, химии”, - заявила Полина Аксенова.
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