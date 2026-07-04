Минфин дает фору до октября: где в Петербурге еще остались квартиры по 100 тысяч за «квадрат»

Эксперт рассказал, где в Северной столице остались бюджетные квартиры.

Вокруг семейной ипотеки было много шума. Все ждали радикальных перемен с 1 июля 2026 года. Однако Минфин решил не спешить и перенес обновление программы.

Как рассказала "Городовому" президент компании "Коллегия Риэлторов" Елена Ковалерова-Павловская, теперь новые правила вступят в силу не раньше 1 октября 2026 года.

Если вы планировали сделку, у вас есть дополнительное время, чтобы запрыгнуть в последний вагон на текущих условиях.

Где в Петербурге самое дешевое жилье?

По словам эксперта, цены замерли, но найти бюджетные варианты всё еще можно. Можно рассмотреть три района.

1. Колпинский район — лидер по дешевизне

Здесь квадратный метр в среднем стоит около 180 тысяч рублей. Но если вам не принципиален новый ремонт, в старых панельках можно найти варианты по 100 тысяч за «квадрат».

Плюсы: Это городская прописка и самые низкие цены в черте СПб.

Это городская прописка и самые низкие цены в черте СПб. Минусы: Метро здесь нет и добираться до центра придется на электричке или стоять в пробках на дорогах.

"Колпинский район - это неоднородная транспортная доступность. Перспективы очень туманные. На протяжении уже многих лет они загораются маяком, но годы идут, а ситуация пока не меняется", - говорит эксперт.

2. Красносельский район — зеленый, но «запертый»

Средний ценник здесь — 200 тысяч за метр. В старом фонде реально найти жилье по 130 тысяч за квадрат.

Плюсы: Много парков, залив рядом. Недавно открыли новые станции метро, но их всё равно мало для такого огромного района.

Много парков, залив рядом. Недавно открыли новые станции метро, но их всё равно мало для такого огромного района. Минусы: Выехать из района утром и въехать вечером — настоящий квест. Дороги перегружены, а до ближайшего метро часто нужно еще долго ехать на автобусе.

3. Кировский район — контрасты и история

Средняя цена — 220 тысяч. Но в старых домах типа «корабль» или хрущевках вдали от метро цена падает до 150 тысяч за метр.

"Здесь конечно же, развита транспортная сеть. Это Автово, Ленинский проспект. Поэтому цена квадратного метра увеличивается", - говорит Елена Ковалерова-Павловская.

Плюсы: Это уже обжитой Петербург. Рядом станции с отличной инфраструктурой.

Это уже обжитой Петербург. Рядом станции с отличной инфраструктурой. Минусы: Самые дешевые варианты — это очень старое жилье с изношенными коммуникациями и не самыми приятными подъездами.

Что сейчас происходит на рынке?

Рынок недвижимости сейчас словно замер. Продавцы не хотят снижать цены, а покупатели боятся высоких ставок.

Хорошие квартиры улетают быстро. Если появляется объект с адекватной ценой и нормальным ремонтом, его забирают за считанные дни.

Если появляется объект с адекватной ценой и нормальным ремонтом, его забирают за считанные дни. Продавцы уходят в «режим ожидания». Те, у кого есть деньги, не спешат продавать жилье. Непонятно, куда вкладывать вырученные средства, ведь ставки по вкладам начинают потихоньку снижаться.

"Люди научились разбираться в ценах и в ценополагании: из чего, как складывается цена ликвидности. Потихоньку учатся считать доходность этих денег, если купят квартиру, что дальше будет происходить, какая капитализация будет с этими денежными средствами, которые заморожены у этой недвижимости. Поэтому так потихоньку мы начинаем приходить к европейской системе", - отмечает эксперт.

Итог

Если денег в обрез — ваш путь лежит в Колпино или в старый фонд Красносельского района. Но помните: низкая цена всегда компенсируется временем, которое вы потратите на дорогу до работы.

Сейчас время «умного покупателя» — торгуйтесь и тщательно считайте каждый рубль.

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется рынок новостроек Петербурга.