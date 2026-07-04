Российская пенсия после переезда за границу - все, что нужно знать

Как не потерять накопления и правильно оформить выплаты за рубежом

Многие пенсионеры, задумываясь о жизни за рубежом — хоть рядом с детьми, хоть у тёплого моря, — волнуются: а не останется ли пенсия в России?

Вокруг этой темы ходит столько слухов, что легко запутаться: одни уверены, что выплаты сгорают, другие надеются получать их без хлопот.

Что сохраняется, а что теряется

Хорошая новость: заработанную страховую пенсию не отбирают из‑за переезда или смены гражданства. Её продолжают платить, даже если человек живёт за границей и принял другое гражданство.

В эту категорию входят пенсии по старости, инвалидности, выслуге лет, гособеспечению, а также специальные доплаты (например, для лётчиков или шахтёров) и выплаты ветеранам.

Но есть важные исключения:

социальная пенсия выплачивается только при проживании в России — при отъезде её перестают начислять (при возвращении выплаты возобновляют);

региональные доплаты (в том числе до прожиточного минимума) тоже остаются в регионе проживания;

«северная» надбавка пересчитывается: при выезде из районов Крайнего Севера фиксированная выплата устанавливается без районного коэффициента.

Как получать пенсию из‑за рубежа

Чтобы выплаты не приостановили, нужно соблюсти несколько формальностей. За месяц до отъезда подают заявление в СФР — лично, через доверенное лицо или отделение. Дальше каждый год подтверждают факт нахождения в живых: это делают через нотариуса или российское консульство. Без этого подтверждения переводы могут остановить.

Получать деньги можно разными способами: на счёт в российском банке, через доверенное лицо либо (с оговорками) переводом за рубеж. При этом стоит помнить про практические нюансы. Поэтому многие пенсионеры оставляют рублёвый счёт в России и пользуются деньгами через доверенных лиц.

На что обратить внимание заранее

Если планируете переезд, держите в голове такие моменты:

индексация пенсий уехавшим производится так же, как и тем, кто живёт в России (но если пенсионер продолжает работать официально, индексации не будет);

для первичного оформления пенсии в ряде случаев требуется личное присутствие в России;

если пенсия социальная, переезд означает её приостановку — это важно учесть при планировании бюджета.

Вывод

При переезде за границу страховая пенсия сохраняется, но с рядом обязательных условий и исключений. Главное — вовремя уведомить Социальный фонд и ежегодно подтверждать свой статус, а также продумать удобный способ получения денег.

Понимание правил избавляет от неприятных сюрпризов и помогает спокойно строить жизнь в новой стране. Об этом сообщает канал "Точка зрения" (18+).

Личный опыт автора

Знакомая пенсионерка переехала к дочери в другую страну и поначалу боялась, что останется без выплат. Оказалось, всё решаемо: она оформила доверенность на сестру в России, каждый год подтверждает статус через консульство, а деньги приходят на счёт.

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