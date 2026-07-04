Почему наследники избавляются от родительских квартир: главные причины

Когда речь заходит о наследстве, квартира родителей часто всплывает в мыслях не как квадратные метры, а как хранилище семейных историй. Но сегодня всё чаще такие квартиры не становятся новым домом для наследников, а уходят с рынка.
И дело тут не в равнодушии — просто реальность поменялась, и вместе с ней — подход к недвижимости.
Почему наследники продают жильё
Причин отказа от наследства в виде квартиры несколько, и все они сугубо практические. Во-первых, содержать жильё в другом городе дорого и неудобно.
Во-вторых, доставшаяся от бабушки квартира почти наверняка требует серьёзного ремонта — от проводки до отделки.
В-третьих, даже пустующее жильё тянет на себя коммуналку, налоги и взносы на капремонт. Кроме того, когда наследников несколько, договориться о совместном пользовании и расходах бывает сложно.
И наконец, вырученные от продажи деньги могут пригодиться здесь и сейчас — например, чтобы закрыть ипотеку или создать финансовую подушку.
Что учесть, если предстоит решать судьбу наследной квартиры
Если впереди стоит такой выбор, полезно держать в голове несколько простых вещей:
- оцените реальные траты: посчитайте не только ремонт, но и ежемесячные платежи — иногда цифры отрезвляют;
- не торопитесь: дайте себе время прожить эмоции, прежде чем принимать окончательное решение;
- обсудите всё с другими наследниками: лучше сразу прояснить ожидания и распределить роли, чтобы избежать конфликтов;
- проконсультируйтесь со специалистом: юрист или риелтор помогут разобраться в нюансах и не упустить важные детали.
Вывод
Квартира родителей остаётся частью семейной истории, но в современных реалиях её всё чаще воспринимают как актив. Мобильность, стоимость содержания и новые жизненные приоритеты делают продажу логичным и распространённым решением. Об этом сообщает автор канала "REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА" (18+).
И в этом нет противоречия: хранить память можно и без квадратных метров.
Личный опыт автора
Помню, как родственники долго не могли решить, что делать с квартирой бабушки: для одних это был родной дом, для других — тяжёлое напоминание. В итоге продали и поделили деньги: кому-то хватило на первый взнос по ипотеке, кто-то просто вздохнул свободнее. Сейчас понимаю, что это был самый честный и спокойный выход для всех.
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