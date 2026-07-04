Городовой / Новости Петербурга / Почему наследники избавляются от родительских квартир: главные причины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Все звезды будут сиять только для них: этот знак проплывет по волнам счастья — впереди ждет успех Полезное
Минфин дает фору до октября: где в Петербурге еще остались квартиры по 100 тысяч за «квадрат» Новости Петербурга
Петербург против общероссийского тренда: почему школьники не идут в колледжи Новости Петербурга
Какие советские вещи снова в моде в 2026 году и как их носить с современной одеждой Новости Петербурга
Готовлю малиновый пирог по рецепту «всё по стакану» — без миксера, без возни: тает во рту, как облако Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Почему наследники избавляются от родительских квартир: главные причины

Опубликовано: 4 июля 2026 13:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему наследники избавляются от родительских квартир: главные причины
фото legion-media
Наследники выбирают деньги вместо недвижимости

Когда речь заходит о наследстве, квартира родителей часто всплывает в мыслях не как квадратные метры, а как хранилище семейных историй. Но сегодня всё чаще такие квартиры не становятся новым домом для наследников, а уходят с рынка.

И дело тут не в равнодушии — просто реальность поменялась, и вместе с ней — подход к недвижимости.

Почему наследники продают жильё

Причин отказа от наследства в виде квартиры несколько, и все они сугубо практические. Во-первых, содержать жильё в другом городе дорого и неудобно.

Во-вторых, доставшаяся от бабушки квартира почти наверняка требует серьёзного ремонта — от проводки до отделки.

В-третьих, даже пустующее жильё тянет на себя коммуналку, налоги и взносы на капремонт. Кроме того, когда наследников несколько, договориться о совместном пользовании и расходах бывает сложно.

И наконец, вырученные от продажи деньги могут пригодиться здесь и сейчас — например, чтобы закрыть ипотеку или создать финансовую подушку.

Что учесть, если предстоит решать судьбу наследной квартиры

Если впереди стоит такой выбор, полезно держать в голове несколько простых вещей:

  1. оцените реальные траты: посчитайте не только ремонт, но и ежемесячные платежи — иногда цифры отрезвляют;
  2. не торопитесь: дайте себе время прожить эмоции, прежде чем принимать окончательное решение;
  3. обсудите всё с другими наследниками: лучше сразу прояснить ожидания и распределить роли, чтобы избежать конфликтов;
  4. проконсультируйтесь со специалистом: юрист или риелтор помогут разобраться в нюансах и не упустить важные детали.

Вывод

Квартира родителей остаётся частью семейной истории, но в современных реалиях её всё чаще воспринимают как актив. Мобильность, стоимость содержания и новые жизненные приоритеты делают продажу логичным и распространённым решением. Об этом сообщает автор канала "REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА" (18+).

И в этом нет противоречия: хранить память можно и без квадратных метров.

Личный опыт автора

Помню, как родственники долго не могли решить, что делать с квартирой бабушки: для одних это был родной дом, для других — тяжёлое напоминание. В итоге продали и поделили деньги: кому-то хватило на первый взнос по ипотеке, кто-то просто вздохнул свободнее. Сейчас понимаю, что это был самый честный и спокойный выход для всех.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вернуть до 52 000 рублей за взносы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью