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«Золотой век» Рубинштейна позади: что приходит на смену главной ресторанной улице

Опубликовано: 4 июля 2026 14:51
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Золотой век» Рубинштейна позади: что приходит на смену главной ресторанной улице
фото legion-media
Почему рестораны и бары уходят с культовой улицы

Ещё недавно улица Рубинштейна считалась безусловным лидером ресторанной карты города — сюда шли за атмосферой и вкусной едой. Но времена меняются: сейчас на ней растёт доля пустующих помещений, а новые проекты охотнее запускают в других местах.

Похоже, у Петербурга появляются новые гастрономические центры притяжения.

Что происходит на Рубинштейна

На культовой улице складывается неоднозначная картина. Уровень вакантности добрался до 4,9 %, а за первую половину 2026 года закрылось больше заведений, чем открылось: семь против шести. Об этом сообщает "ДП" (18+).

При этом сама структура предложения заметно меняется: классических ресторанов стало меньше — их доля опустилась до 54 %, зато баров и пабов прибавилось, и теперь они занимают 43 % рынка.

Получается, улица не пустеет, но всё сильнее смещается в сторону шумных вечерних форматов — атмосфера здесь становится совсем другой.

Куда смещается ресторанный фокус

Тем временем новые локации уверенно набирают популярность. Особенно активно развивается Садовая — за полгода там появилось восемь новых кафе и ресторанов.

Не сильно отстаёт и улица Жуковского, где открылось семь заведений.

В тройку лидеров по привлекательности для рестораторов также вошли Гороховая улица, Большой проспект Петроградской стороны и основная часть Невского проспекта.

В целом центр Петербурга переживает перестройку: за шесть месяцев запустили 80 новых точек, но при этом закрылись 98 — рынок явно ищет новый баланс.

Советы тем, кто ищет новое место или планирует открытие

Если хочется найти уютный уголок для ужина, не стоит держаться только за привычные адреса: самые интересные проекты сейчас нередко появляются в менее раскрученных местах.

Тем, кто присматривает площадку под своё заведение, полезно оценивать не только престиж улицы, но и реальную динамику — иногда перспективная локация прячется там, где трафик ещё не перегрет.

И если важна спокойная обстановка, к Рубинштейна сейчас лучше относиться с осторожностью: улица всё больше живёт в ритме вечеринок.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге еще остались квартиры по 100 тысяч за «квадрат».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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