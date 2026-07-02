От чистой миски до спасательного жилета: где в Петербурге безопасно и спокойно провести летний день с собакой у воды

В Петербурге запрещено находится на благоустроенном пляже с собакой.

Лето, Финский залив и верный пес, ловящий брызги — что может быть лучше? Чтобы ваш отдых прошел в атмосфере полного дзена, вдали от суеты и строгих регламентов, стоит заранее продумать логистику.

Управляющая пространства «Чия и Компания» Богачкова Екатерина составила гид специально для "Городового", который поможет вам стать экспертами по «дикому» отдыху и подарить питомцу лучший день в его жизни.

Ищем «свое» место: почему дикий берег — это привилегия

Официальные пляжи с их кабинками и спасателями — это шум, суета и запреты. Для качественного отдыха с собакой мы выбираем необорудованные участки побережья.

В чем плюс: Здесь нет толп, а значит — меньше стресса для собаки и больше свободы для вас.

Здесь нет толп, а значит — меньше стресса для собаки и больше свободы для вас. Где искать: ориентируйтесь на карту: выбирайте зоны за пределами известных курортных поселков (подальше от «Ласкового» или «Дюн»). Там, где заканчивается асфальт и шезлонги, начинается настоящая природа, где вам никто не сделает замечание.

ориентируйтесь на карту: выбирайте зоны за пределами известных курортных поселков (подальше от «Ласкового» или «Дюн»). Там, где заканчивается асфальт и шезлонги, начинается настоящая природа, где вам никто не сделает замечание. Тишина и закон: выбирая «дикие» места, вы автоматически избегаете зон действия строгих правил МЧС, которые ограничивают пребывание животных на благоустроенных пляжах.

Мастер-класс по выбору безопасной воды

Перед тем как разрешить собаке первый заплыв, проведите небольшую «разведку»:

Прозрачность: избегайте прудов с «цветущей» водой. Чистая, прозрачная вода без зеленой пленки — залог здоровья кожи и желудка.

избегайте прудов с «цветущей» водой. Чистая, прозрачная вода без зеленой пленки — залог здоровья кожи и желудка. Рельеф: Ищите пологий песчаный вход. Это убережет суставы собаки и ваши нервы.

Ищите пологий песчаный вход. Это убережет суставы собаки и ваши нервы. Проверка дна: взгляд на наличие камней или веток сделает купание безопасным.

"Не отпускайте питомца далеко. Даже уверенных пловцов лучше держать под контролем. Если вы отдыхаете на сапе, лодке или катере, собаке рекомендуется спасательный жилет", - отмечает эксперт.

Собираем «пляжную сумку» хвостика

Чтобы отдых был автономным и комфортным, возьмите с собой:

Питьевой бар: большая бутылка прохладной пресной воды и складная миска. Поить собаку из залива не стоит — чистая вода из дома защитит от паразитов.

большая бутылка прохладной пресной воды и складная миска. Поить собаку из залива не стоит — чистая вода из дома защитит от паразитов. Тент или зонт: если на берегу нет деревьев, создайте свой островок тени.

Искусство охлаждения: без резких движений

В жару важно соблюдать температурный баланс:

Постепенный вход: не позволяйте собаке с разбегу прыгать в воду, если она сильно перегрелась. Дайте ей сначала намочить лапы и привыкнуть к температуре.

не позволяйте собаке с разбегу прыгать в воду, если она сильно перегрелась. Дайте ей сначала намочить лапы и привыкнуть к температуре. Дозированная радость: плавание — это серьезный фитнес. Делайте несколько коротких заплывов с перерывами на отдых в тени.

"Не затягивайте купание. Лучше несколько коротких заходов в воду, чем одно долгое купание. При первых признаках усталости — завершайте водные игры", - говорит Богачкова Екатерина.

Послепляжный ритуал: домашнее SPA

Когда вы вернетесь домой, уставшие и счастливые, уделите 10 минут гигиене:

Опреснение: обязательно смойте соль и песок проточной водой. Это предотвратит раздражение кожи.

обязательно смойте соль и песок проточной водой. Это предотвратит раздражение кожи. Внимание деталям: протрите ушки (влага там не нужна) и проверьте подушечки лап — нет ли мелких порезов.

протрите ушки (влага там не нужна) и проверьте подушечки лап — нет ли мелких порезов. Заслуженный сон: После такого приключения лучший подарок для собаки — миска корма и глубокий сон в прохладной комнате.

"Никогда не заставляйте собаку плавать. Не все собаки любят воду и не все хорошо плавают. Первое знакомство с водоемом должно быть спокойным и добровольным", - советует эксперт.

Ваш летний отдых — это время радости с питомцем. Выбирая тихие, необорудованные берега, вы получаете самое главное: свободу быть собой и наслаждаться природой без лишних глаз!

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