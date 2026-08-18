Канье Уэст едет в Россию: почему вокруг концерта такой хаос и как не остаться без денег

Поддельные билеты и 16-кратный скачок цен на поезда сопровождают приезд Канье Уэста в Северную столицу.

Главная новость этой осени — в Россию с концертами приезжает сам Канье Уэст. Фанаты в восторге, а билеты на поезда и самолеты раскупают за считанные часы.

Но пока одни планируют поездку, другие пытаются на этом нажиться. На волне ажиотажа активизировались мошенники.

Бешеный ажиотаж вокруг рэпера

Выступления легенды хип-хопа запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Для российской публики это историческое событие — рэпер впервые даст здесь полноценные концерты.

Интерес к артисту огромный. Еще летом Канье притал в Москву на день рождения своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда его визит вызвал небывалый резонанс, хотя шоу не было.

А ради прошлых выступлений Уэста в Стамбуле россияне массово скупали туры в Турцию.

Сейчас история повторяется: спрос на билеты в Питер и бронь отелей на октябрь подскочил в 16 раз!

Как работают мошенники

Злоумышленники быстро поняли, на чем можно заработать. Они запускают новую схему:

Звонят людям под видом сотрудников известных концертных агентств. Говорят, что официальные дешевые билеты уже разобрали. Предлагают купить место из «секретной квоты организаторов» по очень выгодной цене.

Все, что требуется от жертвы, — перевести деньги на карту или перейти по присланной ссылке, рассказали РИА Новости в "МТС Защитник".

В итоге человек теряет деньги и получает фейковый билет, с которым его просто не пустят на площадку.

Как не попасться на удочку аферистов

Правила безопасности простые, но о них часто забывают в спешке:

Настоящие агентства не звонят сами. Никто не будет обзванивать людей с предложением «перекупить» билет.

Никто не будет обзванивать людей с предложением «перекупить» билет. Не переходите по чужим ссылкам. Покупайте билеты только на крупных, известных афишах и официальных сайтах.

Покупайте билеты только на крупных, известных афишах и официальных сайтах. Не верьте «тайным квотам». Если вам предлагают VIP-билет за полцены в мессенджере или по телефону — это 100% обман.

Приезд Канье Уэста — действительно крутое событие. Но сохраняйте холодную голову, чтобы праздник не закончился потерянными деньгами и испорченным настроением.

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