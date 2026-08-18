Канье Уэст едет в Россию: почему вокруг концерта такой хаос и как не остаться без денег

Главная новость этой осени — в Россию с концертами приезжает сам Канье Уэст. Фанаты в восторге, а билеты на поезда и самолеты раскупают за считанные часы.
Но пока одни планируют поездку, другие пытаются на этом нажиться. На волне ажиотажа активизировались мошенники.
Бешеный ажиотаж вокруг рэпера
Выступления легенды хип-хопа запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Для российской публики это историческое событие — рэпер впервые даст здесь полноценные концерты.
Интерес к артисту огромный. Еще летом Канье притал в Москву на день рождения своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда его визит вызвал небывалый резонанс, хотя шоу не было.
А ради прошлых выступлений Уэста в Стамбуле россияне массово скупали туры в Турцию.
Сейчас история повторяется: спрос на билеты в Питер и бронь отелей на октябрь подскочил в 16 раз!
Как работают мошенники
Злоумышленники быстро поняли, на чем можно заработать. Они запускают новую схему:
- Звонят людям под видом сотрудников известных концертных агентств.
- Говорят, что официальные дешевые билеты уже разобрали.
- Предлагают купить место из «секретной квоты организаторов» по очень выгодной цене.
Все, что требуется от жертвы, — перевести деньги на карту или перейти по присланной ссылке, рассказали РИА Новости в "МТС Защитник".
В итоге человек теряет деньги и получает фейковый билет, с которым его просто не пустят на площадку.
Как не попасться на удочку аферистов
Правила безопасности простые, но о них часто забывают в спешке:
- Настоящие агентства не звонят сами. Никто не будет обзванивать людей с предложением «перекупить» билет.
- Не переходите по чужим ссылкам. Покупайте билеты только на крупных, известных афишах и официальных сайтах.
- Не верьте «тайным квотам». Если вам предлагают VIP-билет за полцены в мессенджере или по телефону — это 100% обман.
Приезд Канье Уэста — действительно крутое событие. Но сохраняйте холодную голову, чтобы праздник не закончился потерянными деньгами и испорченным настроением.
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