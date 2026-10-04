Никакой варки: запекаем тыкву с сахаром для идеального карамельного крем-супа

Яркий суп согреет осенью.

Осень и зима — лучшее время для тыквы. Этот яркий крем-суп не просто насыщает, он поднимает настроение своим цветом и согревает изнутри. Готовится блюдо просто, а по вкусу получается как в хорошем ресторане.

Шеф-повар Андрей Сулима рассказал "Городовому" секреты приготовления этого вкуснейшего супа.

В чем главный секрет?

Не варите тыкву в воде. Запеките её в духовке. При запекании природный сахар карамелизуется, а лишняя влага уходит. Вкус супа станет насыщенным, глубоким и слегка ореховым.

"Её заранее надо посолить, поперчить, добавить сахара и масла растительного или оливкового. Перемешиваем, ставим на 200° и запекаем до готовности около там тридцати-сорока минут", - говорит эксперт.

Какую тыкву выбрать? Лучше всего подойдет сорт «Баттернат» (мускатная тыква в форме груши). У нее тонкая кожица, мало семечек и сладкая, не волокнистая мякоть.

Что подготовить

Для супа:

Тыква — 1,5 кг

Картофель — 200 г (1–2 штуки)

Бульон (куриный или овощной) — 800 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Свежий имбирь — кусочек около 5 г

Кокосовое молоко — 150 г

Сливочное масло — 15 г

Растительное или оливковое масло — для жарки

Соль, перец, щепотка сахара — по вкусу

Для подачи:

Белый хлеб — 2–3 ломтика

Оливковое масло и сушеный (или свежий) чеснок — для сухариков

Тыквенные семечки

Тыквенное масло и тыквенные цукаты (по желанию)

Пошаговый рецепт

1. Запекаем тыкву

Тыкву очистите и нарежьте средними кубиками. Переложите на противень. Посыпьте солью, перцем и добавьте щепотку сахара — он усилит карамелизацию. Сбрызните оливковым или растительным маслом, перемешайте руками.

Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 30–40 минут. Мякоть должна стать абсолютно мягкой и слегка подрумяниться.

2. Варим картофель

В кастрюлю налейте 800 г бульона. Картофель очистите, нарежьте крупно и отправьте вариться до готовности. Он сделает текстуру супа бархатистой.

3. Делаем ароматную зажарку

Пока варится картошка, нарежьте лук и морковь небольшими кусочками. Разогрейте на сковороде смесь сливочного и растительного масел. Обжаривайте овощи около 5 минут. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и натертый имбирь. Прогрейте всё вместе еще минуту-две, посолите и поперчите.

Переложите зажарку в кастрюлю к готовому картофелю.

4. Собираем суп и взбиваем

Переложите запеченную тыкву в кастрюлю к овощам. Влейте 150 г кокосового молока и положите 15 г сливочного масла. Попробуйте на соль и перец, при необходимости добавьте еще.

Пробейте всё погружным блендером до шелковистой, абсолютно гладкой текстуры. Если суп кажется густоватым, влейте еще немного горячего бульона.

5. Готовим хрустящие сухарики

Нарежьте белый хлеб небольшими кубиками. Сложите в миску, добавьте каплю оливкового масла, немного соли, перца и чеснока. Перемешайте и подсушите на противне в духовке 7–10 минут до золотистой корочки.

Как красиво подать

Налейте горячий суп в глубокую тарелку. Насыпьте горсть хрустящих сухариков и тыквенных семечек.

"Отдельно делаем сухарики из белого. Хлеба. Их солим, перчим, добавляем немного чеснока и оливкового масла подсушиваем в духовке и подаём с тыквенными семечками. Можно добавить цукаты, поливая немножко кокосовым молоком или тыквенным маслом", - советует шеф-повар.

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