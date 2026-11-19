«Герман» больше не сажаю: выбираю другой сорт – не болеет, зеленцов бескрайнее море

Раннеспелый и урожайный сорт

При выборе семенного материала для рассады рекомендуем обратить внимание на высокопродуктивный гибрид «Затёк F1».

Данный гибрид относится к скороспелым: плоды бугорчатого типа длиной 10–12 см и весом до 100 г достигают технической спелости уже на 42-й день после появления всходов.

Ключевыми преимуществами сорта являются высокие органолептические показатели — сочная хрустящая мякоть с тонкой кожицей при полном отсутствии горечи, а также отличная транспортабельность. Продукция универсальна в использовании, пригодна как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Сорт характеризуется не только высокой урожайностью, но и устойчивостью к таким заболеваниям, как кладоспориоз, мучнистая роса и вирус огуречной мозаики. Благодаря своим характеристикам гибрид подходит для выращивания как в закрытом, так и в открытом грунте.

Для высокой урожайности рекомендуется вертикальное выращивание на опорах при схеме посадки 50×50 см, что позволяет эффективно использовать пространство и обеспечивать высокую интенсивность плодоношения.

Фото сгенерировано ИИ

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