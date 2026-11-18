Не сорт, а рекордсмен: собираю по 30 штук с куста – плоды мясистые, сочные и толстостенные

Этот перец поразит своими размерами

Наибольшим спросом среди сортов сладкого перца пользуются гибриды, сочетающие раннеспелость, высокие вкусовые качества и продуктивность. Всем данным критериям в полной мере соответствует сорт «Толстый Барон».

Этот сорт является раннеспелым: техническая зрелость плодов достигается в период от 90 до 100 дней с момента появления всходов. Сорт пригоден для культивирования как в открытом грунте, так и в условиях теплиц.

Средняя урожайность составляет до 30 плодов с куста при массе каждого экземпляра до 500 г. Плоды имеют призмовидную форму, ярко-красный окрас и толщину стенок до 8 мм. Благодаря высоким вкусовым характеристикам продукт рекомендуется к употреблению в свежем виде.

«Толстый Барон» обладает устойчивостью к вирусу табачной мозаики и ряду других заболеваний. Неприхотливость культуры позволяет успешно выращивать её во всех регионах страны. Сорт отличается высокой лежкостью, сохраняя товарный вид и свежесть в течение нескольких месяцев после сбора урожая.

Фото сгенерировано ИИ

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