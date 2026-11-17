Не сорт, а скорострел: урожай соберете первыми на зависть соседям – шпарит по 6 кг с куста, не нуждается в подвязке

Назван ультраранний сорт томатов

Опытные садоводы заблаговременно готовятся к посевному сезону, уделяя особое внимание приобретению востребованных сортов. Среди огородников высоким спросом пользуется сорт томатов «Первоклашка».

Этот сорт, зарегистрированный в 2015 году, обладает рядом преимуществ. В первую очередь, он относится к категории ультраранних: период созревания первого урожая составляет 90–100 дней. Сорт является универсальным и подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервации.

Агротехника допускает выращивание как в закрытом, так и в открытом грунте. Высота куста не превышает одного метра, при этом урожайность достигает 6 кг с растения, а масса отдельных плодов — 250 г. Томаты отличаются мясистой структурой и насыщенным розовым цветом.

Помимо высоких товарных характеристик, плоды обладают сладкой сочной мякотью. По экспертной оценке, вкусовые качества данного ультрараннего сорта максимально приближены к идеальным за счет повышенного содержания сахаров.

Сорт рекомендован начинающим садоводам, так как не требует сложной формовки. Подвязка не является обязательной, однако проведение пасынкования необходимо для обеспечения качественного урожая.

Фото сгенерировано ИИ

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