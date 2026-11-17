Манговый бум в Петербурге: поставки увеличились почти на 80%

Что происходит на фруктовом рынке региона

За год ввоз экзотических фруктов в Петербург и Ленобласть прибавил больше 70% — цифры говорят сами за себя. Лидером роста стало манго: его поставки подскочили почти на 80%, а география поставок охватывает сразу семь стран.

Цифры и география: откуда везут манго

С начала 2026 года в регион ввезли 11,3 тысячи тонн экзотических фруктов — это заметно выше прошлогодних 6,6 тысячи тонн. На долю манго пришлось 10,8 тысячи тонн (в 2025‑м было 6 тысяч).

Основные поставщики — Перу, Египет, Бразилия, Кот‑д’Ивуар, Израиль, ЮАР и Доминиканская Республика. Такой масштаб показывает, насколько стабильно растёт спрос на тропические плоды.

Другие экзотические позиции

Помимо манго, на прилавки попали личи (314,5 тонны из Китая и ЮАР), а также небольшие партии тайских фруктов: салак и джекфрут. Приятным дополнением стали вернувшиеся на рынок питайя (196,2 тонны) и мангостан (40 кг) — в 2025 году их поставок не фиксировали.

Как выбрать экзотические фрукты и не разочароваться

смотрите на кожуру: у спелого манго она без крупных тёмных пятен, но может быть слегка неровной — это нормально для сорта;

проверяйте упругость: плод должен быть чуть мягким при лёгком нажатии, но не рыхлым;

нюхайте у плодоножки: яркий сладкий аромат — признак спелости, а кислый запах намекает на порчу;

не гонитесь за идеальной формой: экзотические фрукты часто везут недозрелыми, чтобы они выдержали дорогу, поэтому небольшие вмятины или неоднородный цвет не всегда минус.

Рост поставок говорит о том, что экзотика становится привычнее и доступнее. Главное — подходить к выбору спокойно и с парой простых ориентиров: тогда и вкус, и настроение будут на высоте.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге выявили свыше тысячи нарушений правил парковки.