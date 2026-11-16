Где чаще всего фиксируют нарушения

Неделя работы комплексов ГАТИ в Петербурге закончилась внушительной статистикой: свыше тысячи машин припаркованы с нарушениями, а штрафы превысили 12 млн рублей. Лидер антирейтинга прежний — газоны.

Где парковались чаще всего

За неделю зафиксировали 1041 нарушение. Больше всего — на газонах: 732 автомобиля. Ещё 269 машин обнаружили у парадных и контейнерных площадок.

Самым «горячим» стал Выборгский район: 195 машин на газонах и 102 у парадных. В Приморском районе — 91 случай на газоне, 30 у парадных и 40 на эксплуатационной маркировке.

Сколько стоит неправильная парковка

Для физических лиц штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для организаций — от 150 тысяч. При этом камеры не спят: за неделю 15 автомобилей с комплексами ГАТИ проехали 6215 километров по улицам и дворам всех районов города.

Так что даже заезд на газон «на минутку» вполне может обернуться письмом со счётом.

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