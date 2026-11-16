Как регион обеспечивает бесперебойное тепло в домах

Ленинградская область уверенно входит в отопительный сезон: теплоснабжающие предприятия не просто выполнили, а даже перевыполнили план по запасам топлива. Особенно заметно превышение по жидким видам — показатель достиг 112 %.

Что именно заготовили к сезону

Объёмы угля и прочих видов топлива соответствуют плану на 100 % — это базовый уровень, который гарантирует стабильную работу котельных.

А вот по жидкому топливу результат даже лучше ожиданий: запас составляет 112 % от запланированного. Такой «плюс» даёт дополнительную подушку безопасности на случай пиковых нагрузок или непредвиденных обстоятельств.

Как будут поддерживать запасы зимой

Все предприятия действовали по утверждённым комплексным планам, а для дальнейшей работы заранее заключили договоры на поставки.

Это значит, что в течение всего отопительного сезона топливо будут регулярно подвозить — перебоев стараются не допускать. Система рассчитана на то, чтобы держать уровень запасов на нужном уровне даже при сильных морозах.

Почему это важно для жителей

Превышенные запасы и чёткие договоры — это про надёжность: меньше рисков, что где‑то временно остынут батареи из‑за нехватки топлива.

Для потребителей это означает спокойный зимний сезон без аварийных отключений и резких скачков температур в квартирах.

Регион подготовился основательно: топливо есть, поставки обеспечены, а значит, можно рассчитывать на стабильное тепло даже в самые морозные дни.

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