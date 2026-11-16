Пострадавшие от ЧС и терактов в Петербурге получат выплаты на жилье — порядок утвержден

Как будет работать механизм и что важно знать тем, кто может претендовать на поддержку

В Петербурге утвердили порядок выплат гражданам, чьё жильё пострадало или было утрачено из‑за чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, терактов или мер по их пресечению.

Деньги можно направить на покупку или строительство нового жилья либо на капитальный ремонт повреждённых помещений.

На что можно потратить выплату

Средства разрешено использовать на приобретение или строительство жилых помещений, а также на капитальный ремонт уже имеющегося повреждённого жилья.

Финансирование идёт из резервного фонда правительства города — это позволяет оперативно выделять деньги в сложных ситуациях.

Кто и как будет принимать решения

Уполномоченным органом назначен Жилищный комитет: он формирует перечни утраченных и повреждённых помещений и направляет их в Минстрой России, согласовав предварительно с территориальными подразделениями МЧС, МВД и ФСБ.

В течение месяца комитет должен утвердить формы заявлений и заключений, а за два месяца — подготовить изменения в нормативные акты. Районные администрации создадут межведомственные комиссии, которые будут рассматривать обращения граждан, передает источник.

Контроль и сроки

Контроль за исполнением постановления возложен на вице‑губернатора Евгения Разумишкина. Комиссии в районах должны быть сформированы в течение двух недель, а все необходимые документы — подготовлены в обозначенные сроки, чтобы система заработала без задержек.

Такая система выплат — важный инструмент поддержки: главное — действовать по порядку и держать под рукой все подтверждающие документы.

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