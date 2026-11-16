1 ложку в сливочное масло — бутерброды с красной рыбкой вкуснее ресторанных: и на Новый год, и на любой праздник
Опубликовано: 16 ноября 2026 17:13
Намазка из сливочного масла и цедры апельсина сделает привычные бутерброды с семгой особенно ароматными и свежими.
При этом нежный вкус рыбы останется – цитрусовые нотки лишь выгодно его дополнят.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- сливочное масло 82,5% – 100 г;
- тертая апельсиновая цедра – 1 ч. л.;
- свежий укроп;
- слабосоленая красная рыба;
- багет.
Способ приготовления
Размягчите сливочное масло, оставив его при комнатной температуре на несколько минут. Натрите цедру, избегая горьковатого белого слоя, и мелко нарежьте укроп. Перемешайте масло с цедрой и укропом и поставьте в холодильник на 15 минут.
Багет нарежьте на тонкие ломтики и немного подсушите их на сухой сковороде. Достаньте смесь из холодильника и смажьте ею кусочки хлеба. Сверху положите ломтики слабосоленой семги, а для украшения используйте веточки укропа.
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