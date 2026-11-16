1 ложку в сливочное масло — бутерброды с красной рыбкой вкуснее ресторанных: и на Новый год, и на любой праздник

Намазка из сливочного масла и цедры апельсина сделает привычные бутерброды с семгой особенно ароматными и свежими.

При этом нежный вкус рыбы останется – цитрусовые нотки лишь выгодно его дополнят.

Ингредиенты

Вам потребуются:

сливочное масло 82,5% – 100 г;

тертая апельсиновая цедра – 1 ч. л.;

свежий укроп;

слабосоленая красная рыба;

багет.

Способ приготовления

Размягчите сливочное масло, оставив его при комнатной температуре на несколько минут. Натрите цедру, избегая горьковатого белого слоя, и мелко нарежьте укроп. Перемешайте масло с цедрой и укропом и поставьте в холодильник на 15 минут.

Багет нарежьте на тонкие ломтики и немного подсушите их на сухой сковороде. Достаньте смесь из холодильника и смажьте ею кусочки хлеба. Сверху положите ломтики слабосоленой семги, а для украшения используйте веточки укропа.