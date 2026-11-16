Банка горбуши да пачка вафельных коржей — готовлю торт-закуску «Золотая рыбка»: на Новый год съедают первым

Как приготовить закусочный торт на Новый год

Удивить гостей на новогодних праздниках удастся с помощью закусочного торта “Золотая рыбка”. Выпечка не потребуется, ведь достаточно взять вафельные коржи, рыбу и соус из плавленого сыра. Такое блюдо будет улетать со стола первым.

Ингредиенты

Консервированная горбуша - 1 банка; вафельные коржи - 6 штук; сырки плавленые - 2 штуки; куриное яйцо - 2 штуки; морковь - 1 штука; репчатый лук - 1 штука; майонез - 150 г; зелень, соль и перец - по вкусу.

Как приготовить

Яйца отварите, натрите на терке. С горбуши слейте жидкость, измельчите вилкой. Морковь натрите, лук нарежьте, после чего обжарьте ингредиенты до полной готовности.

В отдельной миске сделайте соус. На мелкой терке натрите плавленые сырки, смешайте их с майонезом. Консистенция соуса будет напоминать крем.

Каждый корж смажьте соусом, выложите начинку слоями (горбуша, овощи, яйца). Накройте торт последним коржом, смажьте его соусом и покройте зеленью. Перед подачей торт должен настояться в холодильнике несколько часов, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова боялась, что при приготовлении закусочного торта быстро размякнут вафельные коржи. Но из-за густого “крема” они остались хрустящими даже спустя много часов. Для украшения блюда автор вырезала из моркови рыбку, из-за чего торт стал соответствовать своему названию.

Фото: Сгенерировано ИИ

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