Семь плодов с куста: посадите этот высокоурожайный сорт баклажанов — замучаетесь крутить икру

Этот сорт – любимец многих дачников

Сорт баклажанов «Робин Гуд» рекомендован для культивирования даже начинающими садоводами благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности.

Посев семян осуществляется в середине марта, а техническая спелость плодов наступает спустя 90 дней. Ключевой особенностью сорта является высокая продуктивность: на одном кусте формируется до семи плодов.

Плоды грушевидной формы достигают массы 300 грамм; их мякоть обладает нежной текстурой и отсутствием горечи.

Данный сорт является универсальным решением как для приготовления различных блюд, так и для консервирования, в частности, для изготовления овощной икры высокого качества.

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