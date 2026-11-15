Вкуснее любой дыни: посадите эту тыкву на огороде, соседи умрут от зависти — крупная и медовая

По вкусу не отличите от дыни

Выращивание дынь в средней полосе России связано с рядом сложностей. И особенно сильно влияет на агротехнику местный климат. Однако существуют эффективные альтернативы для получения урожая с высокими вкусовыми характеристиками. Рекомендуем обратить внимание на сорт тыквы «Медовый десерт» российской селекции.

Этот крупноплодный сорт при соблюдении агротехнических норм достигает веса от 6 до 7 кг, а при интенсивном уходе — до 11 кг.

Плоды характеризуются выраженной сегментацией, слегка приплюснутой формой и ярко-оранжевым цветом кожуры; мякоть также обладает насыщенным апельсиновым оттенком.

Сорт отличается превосходными органолептическими свойствами: выраженным сладким вкусом с характерными мускатными нотами. Ее можно употреблять в свежем виде для приготовления салатов и даже десертов.

Фото сгенерировано ИИ

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