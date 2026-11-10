Не сорт, а конвейер зеленцов: собираю до 20 кг с одного куста даже в поганое лето – огурцы сладкие и без пустот

Продуктивный сорт, лишенный горечи

Выбор сорта огурцов является важным этапом, определяющим будущую урожайность и адаптивность культуры. По этой причине профессиональные агрономы и садоводы отдают предпочтение гибриду «Геркулес».

«Геркулес» — это высокопродуктивный гибридный сорт, обладающий выраженной устойчивостью к болезням. Относится к среднеспелым культурам: период вегетации до начала плодоношения составляет 50–59 дней.

Плоды темно-зеленого цвета с бугристой поверхностью достигают 18 см в длину. Сорт ценится за длительный период плодоношения, высокую продуктивность, а также исключительные вкусовые качества: отсутствие горечи и пустот в мякоти.

Показатели урожайности достигают 20 кг с одного куста. Плоды универсальны в использовании и подходят как для потребления в свежем виде, так и для всех видов консервации.

Фото сгенерировано ИИ

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