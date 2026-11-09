Садоводы массово высаживают загадочный гибрид — и собирают урожай ведрами: до 50 кг сладких фруктов с дерева

Какой гибрид покажет феноменальную урожайность

Все чаще дачники отдают предпочтение плуоту - гибриду абрикоса и сливы (слибрикос). Доля сливы в этом фрукте составляет примерно 75%. Ранее культура набрала популярность в Европе, но теперь ее начали выбирать и российские садоводы.

Плуот был выведен селекционером Флойдом Зайгером. Культура отличается неприхотливостью, морозостойкостью, отличным медовым вкусом. С выращиванием гибрида справятся даже начинающие дачники.

Выбор почвы и места

Плуот относится к южным культурам, поэтому его лучше разместить на солнечной стороне участка. Важно избегать грунтовых вод, низин. Почва должна быть рыхлой и легкой.

Если грунт является тяжелым, то можно добавить в него песок. На 1 квадратный метр понадобится два ведра.

Как ухаживать

Саженцы следует поливать через день, используя 15 литров воды. Взрослые деревья требуют внесения влаги только раз в неделю. После поливов можно использовать сухую солому. В качестве подкормок допускается использовать мочевину, коровяк с золой.

Сбор урожая

Первые плоды появляются через 2-3 года после посадки. Лучше снимать их слегка недозревшими. Это позволит сделать урожай более лежким, но вкус не станет хуже.

Если соблюдать все правила, то плуот порадует большим урожаем. С одного взрослого дерева реально собрать до 50 кг плодов, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо знакома с плуотом, так как этот гибрид есть у ее знакомых на участке. Плоды являются очень вкусными и сочными, из-за чего их даже не стоит сравнивать с привычными сливами. В новом сезоне автор собирается высадить плуот и на своей даче.

Фото: Сгенерировано ИИ

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