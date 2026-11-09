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Беглов назвал защиту портовой инфраструктуры Петербурга приоритетной задачей

Опубликовано: 9 ноября 2026 18:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Беглов назвал защиту портовой инфраструктуры Петербурга приоритетной задачей
фото Global Look Press
Почему безопасность морской инфраструктуры на особом контроле

Петербург по праву считают морской столицей России — здесь сосредоточен огромный инфраструктурный и промышленный потенциал. Защита портовых и гидротехнических объектов — не просто локальная задача, а вопрос общегосударственной значимости.

На заседании Президиума научно‑экспертного совета Морской коллегии РФ эту тему обсудили на самом высоком уровне, обозначив ключевые приоритеты и роль города в обеспечении безопасности морских объектов.

Что именно защищают и почему это важно

В Петербурге находится разветвлённая морская инфраструктура: портовые сооружения и терминалы, подводные трубопроводы, кабельные линии связи, гидротехнические объекты.

По словам губернатора Александра Беглова, все эти элементы критически важны для экономики страны, поэтому их защита — приоритет для властей всех уровней. Безопасность Морского порта город держит на особом контроле, задействуя научный и промышленный ресурс мегаполиса.

О чём говорили на заседании

Встреча под председательством помощника президента РФ Николая Патрушева прошла в Государственном морском техническом университете. В обсуждении участвовали главком ВМФ Александр Моисеев и начальник Управления Президента по морской политике Сергей Вахруков.

Основной темой стали технологии безопасности морских перевозок и портовой инфраструктуры. Перед началом заседания участники осмотрели выставку современной морской техники — наглядное подтверждение возможностей отрасли.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что Ботанический сад обновил режим работы на зимний сезон.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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