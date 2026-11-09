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100 тысяч в месяц на процентах: сколько должно быть в банке на вкладе - ответ эксперта

Опубликовано: 9 ноября 2026 16:01
 Проверено редакцией
100 тысяч в месяц на процентах: сколько должно быть в банке на вкладе - ответ эксперта
100 тысяч в месяц на процентах: сколько должно быть в банке на вкладе - ответ эксперта
Городовой ру
Информация о вкладах в банке

Если человек желает получать доход по вкладам около 100 тысяч рублей, то при ставке 10% ему понадобится держать в банках примерно 13,6 млн рублей. При ставке 8% вклад вырастет уже до 17 млн рублей. Подобной информацией поделился доктор экономических наук Юрий Шедько.

Почему 13,6 млн рублей не будет являться окончательной цифрой

Когда клиент полностью использует процентный доход, то депозит сохраняется, но сумма покупательской способности становится ниже. Если брать инфляцию в 4%, то капитал в 15 млн рублей придется увеличивать каждый год на 600 тысяч рублей.

Для получения 100 тысяч рублей в месяц с индексацией капитала на 4% на вкладе должно находиться порядка 25,3 млн рублей при ставке 10%. Если размер ставки составляет 12%, то речь идет уже о 18,4 млн рублей.

Когда срок депозита закончится, то уменьшится и доходность. Если вклад составлял 15 млн, то снижение ставки с 12% до 8% будет уменьшать доход на 600 тысяч рублей ежегодно.

Советы эксперта насчет пассивного дохода

  • Осуществлять планирование по консервативной ставке.
  • Иметь резерв доходов на полгода или год.
  • Разделить вклады по срокам.

Какие банки стоит выбрать

Среди банков стоит выделить Уралсиб, БыстроБанк, Солид Банк, Новикомбанк, Яндекс Банк, сообщает bank.yuga.ru.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Данный материал не является рекламой.

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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