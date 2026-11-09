Доходы специалистов в сфере финансов и бухгалтерии Петербурга увеличились на 9% за год

На какие навыки стоит делать ставку

Рынок труда в финансовой сфере Петербурга продолжает меняться: работодатели поднимают ставки, а соискатели всё увереннее заявляют о своих ожиданиях. По данным hh.ru, средние предложения в бухгалтерии заметно выросли, а требования к специалистам стали жёстче.

Сколько предлагают и сколько хотят

В Петербурге средняя предлагаемая зарплата в сфере финансов и бухгалтерии в 2026 году достигла 106 тыс. рублей — это на 9 % выше прошлогоднего уровня.

Город держится на шестом месте среди регионов, уступая Москве, Магаданской и Камчатской областям. Медианная цифра по городу — 99,9 тыс. рублей, и она почти совпадает с ожиданиями соискателей (в среднем 99 тыс. рублей).

При этом зарплатные запросы за год выросли на 16 % — до 116 тыс. рублей, отмечает источник. Самые высокие предложения — у главных бухгалтеров и специалистов по учёту ТМЦ: до 400–450 тыс. рублей.

Что требуют работодатели

Компании не просто ищут «знающих бухгалтерию»: им нужны специалисты, которые уверенно работают в цифровом контуре. В топе навыков — учёт, первичная документация, ТМЦ, взаиморасчёты и отчётность. Обязательно владение 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, Контур.Экстерн, Excel и ЭДО.

Всё чаще плюсом считают BI‑инструменты (Power BI, Tableau), базовые знания SQL или Python, а также умение автоматизировать рутину с помощью ИИ‑агентов.

Как усилить свою позицию на рынке

Чтобы быть на шаг впереди, полезно:

прокачивать не только учёт, но и цифровые навыки — освоить 1С, ЭДО и базовые BI‑инструменты;

учиться автоматизировать типовые задачи: даже простые скрипты или макросы в Excel заметно повышают ценность специалиста;

следить за трендами в профессии: изменения в отчётности и сервисах ФНС лучше узнавать заранее;

фиксировать достижения и проекты — это помогает аргументировать более высокую ставку на собеседовании.

С таким набором навыков проще попасть в верхнюю часть зарплатной вилки и уверенно чувствовать себя на рынке.

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