Маринованные овощи выбираю не по цене и картинке: ищу 2 слова на банке — сразу ясно, хрустящие кусочки или вялая дрянь

Выбираем маринованные овощи правильно - будут хрустящими и вкусными

В магазине банки с маринованными огурцами, помидорами и прочими овощами кажутся одинаковыми, но после открытия разница становится заметной. В одной банке могут оказаться хрустящие овощи, а в другой они будут мягкими и менее вкусными. Избежать лишних покупок получится в том случае, если посмотреть в составе наличие важной добавки.

Почему стоит искать в составе хлорид кальция

Хлорид кальция (Е509) является отличным ориентиром для тех людей, которые любят плотные и хрустящие овощи. Эта добавка является уплотнителем, из-за чего ткани овощей сохраняют нужную структуру и не размягчаются, сообщает usolie.info.

На что также стоит обратить внимание

Следует изучить не только состав, но и внешний вид овощей. Есть признаки, которые позволят сделать верный выбор:

овощи должны быть одного размера;

кусочки не должны иметь повреждений;

заливка должна покрывать овощи;

отсутствие вмятин, трещин на емкости.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова после покупки маринованных овощей также обращает внимание на звук при открытии банки. Во время поворота крышки должен раздаться легкий хлопок, что указывает на герметичность тары. Если раздалось шипение, или звук совсем отсутствует, то от употребления овощей следует отказаться.

Фото: Сгенерировано ИИ

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