Всего 2 капли на ватный диск — и воротник пуховика как новый: очищаем одежду без дорогой химчистки

Как очистить воротник куртки с помощью средства для посуды

Даже дорогая зимняя куртка может быстро потерять опрятный вид. Чаще всего у пуховика пачкается воротник, ведь именно он соприкасается с кожей, косметикой и волосами.

Если на воротнике появились засаленные пятна, то не нужно стирать всю куртку. Удалить загрязнения можно и другим способом. Для этого понадобится лишь средство для мытья посуды.

Почему пятна с пуховика исчезнут

В моющем средстве для посуды содержатся вещества, которые могут расщеплять жир не только на посуде, но и других поверхностях. Для очистки воротника достаточно всего две капли средства.

Как удалить загрязнения

Смешайте чайную ложку воды с двумя каплями средства для посуды. Смочите ватный диск в полученном средстве, выжмите его. Нанесите состав на загрязнения. Остается только удалить пену и протереть воротник сухой чистой тряпкой.

После чистки куртка должна высохнуть естественным образом. Не стоит использовать фен или нагревательные приборы.

Правила чистки

Способ с моющим средством для посуды подходит для синтетических материалов, которые обладают повышенной прочностью. Не нужно тереть воротник, применять усилие, так как для удаления пятен достаточно промакивающих движений, сообщает kaliningradtv.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова часто сталкивается с загрязнением воротника у белого пуховика, поэтому научилась очищать его самостоятельно. Для пятен от косметики достаточно мицеллярной воды, а при более серьезных загрязнениях автор использует средство для посуды.

Фото: Сгенерировано ИИ

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