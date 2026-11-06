Поездка в Петербург на Новый год: сколько обойдется жилье

Как спланировать поездку без лишних сюрпризов

Новый год всё ближе, и туристы уже вовсю бронируют поездки: Петербург уверенно держится в тройке самых желанных мест для отдыха в каникулы.

По данным онлайн-сервиса, Северная столица уступает по спросу только Москве и Краснодарскому краю — и это при том, что гости готовы провести здесь почти четыре ночи.

Сколько стоят каникулы в Петербурге

Средний чек за проживание в гостиницах города на период праздников — 24,9 тыс. рублей. Это почти как в Москве (25 тыс. рублей), но ощутимо выгоднее Краснодарского края, где отдых обойдётся примерно в 26,6 тыс. рублей.

При этом петербуржское бронирование держится дольше: в среднем 3,6 ночи против 3,2 в столице. Такой расклад делает город привлекательным вариантом для тех, кто хочет и погулять, и не разориться.

Куда ещё смотрят россияне

Зимний турпоток заметно перераспределяется: в топ‑10 вошли Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Владимирская и Мурманская области, Ставропольский край и Карелия. Особенно выделяется Нижний Новгород — спрос на поездки туда вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему к концу года в Петербурге сильно упадет выдача семейной ипотеки.