К концу года в Петербурге сильно упадет выдача семейной ипотеки — прогноз

Что поменялось и к чему готовиться

Рынок жилищного кредитования переживает заметные перемены. С октября условия семейной ипотеки серьезно скорректировали, и это уже отражается на объёмах выдач.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса — разбираемся, что происходит и на что обратить внимание тем, кто планирует покупку жилья.

Что показали цифры

По оценкам Сбербанка, в четвёртом квартале объём выдач по семейной ипотеке упадёт примерно на 18% относительно третьего квартала. В Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях спад окажется ощутимее — порядка 26%.

Доля программы в общем объёме жилищных кредитов уже снизилась с 70% в 2025 году до 55% за девять месяцев 2026-го. При этом треть всех ипотечных сделок в банке по-прежнему приходится на семейную ипотеку — программа остаётся востребованной, но её роль меняется.

В чём суть изменений

С 1 октября семейная ипотека перестала быть массовым стимулом спроса и стала более адресной мерой поддержки. Теперь ставка 6% доступна только семьям с четырьмя и более детьми, а для остальных категорий условия стали строже.

Одновременно почти не осталось лотов в новостройках, которые можно купить с минимальным первоначальным взносом и не превысить лимиты по сумме кредита. При этом для многодетных семей отдельные параметры улучшились: ставка сохранилась или снизилась, а лимиты выросли, передает источник.

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