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В Петербурге отложили открытие участка трамвайной линии «Славянка» в Шушарах

Опубликовано: 4 ноября 2026 13:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге отложили открытие участка трамвайной линии «Славянка» в Шушарах
фото Global Look Press
Какие именно отрезки затронул перенос и почему так вышло

Запуск трамвайного сообщения в Шушарах идёт не по первоначальному графику: один из ключевых участков откладывают более чем на полгода.

Для жителей это ощутимая задержка — транспортная доступность центральных кварталов остаётся ограниченной.

Что и когда откроют: новые даты

По данным концессионера «БалтНедвижСервис», общий запуск второго этапа линии от депо на Новгородском проспекте до Славянки остаётся на декабрь 2026 года.

Но движение по участку Новгородского проспекта — от Вилеровского переулка до Старорусского проспекта — теперь обещают не раньше сентября 2027 года.

Главные причины задержки:

  • необходимость синхронизировать прокладку рельсов со строительством смежных дорожных объектов по отдельному госконтракту;
  • длительные судебные разбирательства из‑за изъятия земельных участков под инфраструктуру;
  • плотная многоэтажная застройка, усложняющая работы в городской среде.

Как задержка влияет на жителей

Первый этап «Славянки», запущенный в декабре 2025 года, охватил только западную окраину Шушар. Из‑за этого жителям центральных кварталов приходится преодолевать значительные расстояния до остановок, а транспортная нагрузка на существующие маршруты заметно выросла.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что Петербург стал лидером среди направлений для командировок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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