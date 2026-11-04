Крышки от бутылок берегу как зеницу ока - вот как помогают в быту: отличный лайфхак

Крышки от бутылок берегу как зеницу ока - вот как помогают в быту: отличный лайфхак Городовой ру

У вас дома скопились пластиковые крышки? Не выбрасывайте их: из них можно сделать удобную рукоятку для любого инструмента, будь то нож, напильник или надфиль.