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Крышки от бутылок берегу как зеницу ока - вот как помогают в быту: отличный лайфхак

Опубликовано: 4 ноября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Крышки от бутылок берегу как зеницу ока - вот как помогают в быту: отличный лайфхак
Крышки от бутылок берегу как зеницу ока - вот как помогают в быту: отличный лайфхак
Городовой ру
У вас дома скопились пластиковые крышки? Не выбрасывайте их: из них можно сделать удобную рукоятку для любого инструмента, будь то нож, напильник или надфиль.

Если крышки разноцветные – отлично: так рукоятка получится еще интереснее.

Для этого вам потребуются:

  • пластиковые крышки – 9 шт.;
  • электровафельница;
  • пергаментная бумага (или тефлоновый коврик) в качестве защитной подкладки;
  • кирпич;
  • УШМ с лепестковым диском.

Порядок действий

Вот как сделать рукоятку в 5 простых шагов:

  1. Постелите на электровафельницу подкладку, а сверху выложите 9 пластиковых крышек в 3 ряда по 3 штуки в каждом.
  2. Закройте крышку, включите прибор, прижмите сверху кирпичом и подождите 5 минут – крышки расплавятся и превратятся в неровную монолитную «лепешку».
  3. Заверните лезвие ножа в эту пластину и повторно положите в электровафельницу на 5 минут.
  4. На свету прочертите на заготовке контур лезвия.
  5. Зачистите через УШМ неровности, отшлифуйте и отполируйте.

Вот так вы быстро переработаете все пластиковые крышки, переплавив их в удобные рукоятки. Одновременно вы внесете вклад в защиту природы, ведь такой пластик разлагается сотни лет, а при сжигании выделяет вредные вещества.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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