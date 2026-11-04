Крышки от бутылок берегу как зеницу ока - вот как помогают в быту: отличный лайфхак

Если крышки разноцветные – отлично: так рукоятка получится еще интереснее.
Для этого вам потребуются:
- пластиковые крышки – 9 шт.;
- электровафельница;
- пергаментная бумага (или тефлоновый коврик) в качестве защитной подкладки;
- кирпич;
- УШМ с лепестковым диском.
Порядок действий
Вот как сделать рукоятку в 5 простых шагов:
- Постелите на электровафельницу подкладку, а сверху выложите 9 пластиковых крышек в 3 ряда по 3 штуки в каждом.
- Закройте крышку, включите прибор, прижмите сверху кирпичом и подождите 5 минут – крышки расплавятся и превратятся в неровную монолитную «лепешку».
- Заверните лезвие ножа в эту пластину и повторно положите в электровафельницу на 5 минут.
- На свету прочертите на заготовке контур лезвия.
- Зачистите через УШМ неровности, отшлифуйте и отполируйте.
Вот так вы быстро переработаете все пластиковые крышки, переплавив их в удобные рукоятки. Одновременно вы внесете вклад в защиту природы, ведь такой пластик разлагается сотни лет, а при сжигании выделяет вредные вещества.