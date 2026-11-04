С двухнедельным опозданием: в Петербург пришли первые заморозки

Как горожанам подстроиться под смену сезонов

В Северной столице наконец наступил тот самый момент, когда осень официально уступает место зиме: термометры впервые в сезоне показали минус. Синоптики подтверждают — привычный температурный рубеж пройден, а вместе с ним приходят и первые осадки в виде мокрого снега.

Что говорят синоптики: цифры и сроки

По данным центра погоды «Фобос», утром температура в городе опустилась до −0,1 °C — это первые заморозки нынешнего сезона. При этом похолодание пришло с заметным опозданием: по многолетней статистике XXI века первый мороз обычно фиксируется около 19 октября, а в этом году тепло держалось на две недели дольше.

Что важно учитывать:

текущая неделя принесла в Петербург устойчивый переход к отрицательным температурам;

в Ленинградской области уже выпал первый мокрый снег;

зафиксированный минимум (−0,1 °C) — лишь начало: ночные температуры будут продолжать снижаться;

прогнозы синоптиков полностью оправдались: похолодание развивается по ожидаемому сценарию.

Как меняется погода в регионе

С приходом минусовых значений меняется не только градус на термометре — увеличивается вероятность наледи, осадков смешанного типа и резких перепадов между дневными и ночными температурами. Для пригородов ситуация ещё ощутимее: там заморозки наступают раньше, а снег ложится быстрее.

Практический совет

Не ждите сильных морозов — доставайте зимнюю экипировку уже сейчас: тёплая обувь, шапка и перчатки пригодятся даже днём, ведь ветер и влажность усиливают ощущение холода.

Автовладельцам стоит срочно поменять резину и проверить уровень незамерзающей жидкости: на трассах и во дворах быстро образуется наледь.

Дома держите под рукой тёплые вещи и одеяла — отопление не всегда успевает за погодой. Так получится избежать лишних стрессов и спокойно перестроиться на зимний ритм без спешки и авралов.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет зима 2026-2027 в России.