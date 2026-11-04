Беру творог – и готовлю нежную запеканку как в детском садике: умиление от ностальгии обеспечено

Рецепт классической творожной запеканки

Творожные изделия пользуются широкой популярностью, а такая выпечка, как сметанники, ватрушки и сочники, неизменно вызывает восторг.

Творожная запеканка — классическое блюдо, знакомое многим с детских лет. Предлагаем технологию приготовления, позволяющую добиться нежной и воздушной консистенции, где ключевым ингредиентом является манная крупа.

Ингредиенты:

творог (9%) — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

манная крупа — 3 ст. л.;

сметана — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

панировочные сухари;

растительное масло для смазывания формы.

Технология приготовления

Для достижения однородной воздушной структуры творог необходимо протереть через сито.

Яйца следует взбить с сахаром и солью при помощи вилки. Использование миксера не рекомендуется, так как избыточное насыщение массой кислородом может привести к нежелательной потере объема готового изделия в процессе остывания.

В яичную смесь добавьте сметану, манную крупу и разрыхлитель, тщательно перемешав компоненты.

На финальном этапе соедините полученную массу с подготовленным творогом и доведите смесь до однородного состояния. Затем необходимо оставить тесто на 30 минут для набухания манной крупы.

Подготовьте форму, предварительно смазав ее маслом и присыпав панировочными сухарями для обеспечения легкого извлечения готового изделия. Распределите массу по форме и выпекайте в течение 45 минут при температуре 180 градусов.

Фото сгенерировано ИИ

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