Беру творог – и готовлю нежную запеканку как в детском садике: умиление от ностальгии обеспечено

Творожные изделия пользуются широкой популярностью, а такая выпечка, как сметанники, ватрушки и сочники, неизменно вызывает восторг.
Творожная запеканка — классическое блюдо, знакомое многим с детских лет. Предлагаем технологию приготовления, позволяющую добиться нежной и воздушной консистенции, где ключевым ингредиентом является манная крупа.
Ингредиенты:
- творог (9%) — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- панировочные сухари;
- растительное масло для смазывания формы.
Технология приготовления
Для достижения однородной воздушной структуры творог необходимо протереть через сито.
Яйца следует взбить с сахаром и солью при помощи вилки. Использование миксера не рекомендуется, так как избыточное насыщение массой кислородом может привести к нежелательной потере объема готового изделия в процессе остывания.
В яичную смесь добавьте сметану, манную крупу и разрыхлитель, тщательно перемешав компоненты.
На финальном этапе соедините полученную массу с подготовленным творогом и доведите смесь до однородного состояния. Затем необходимо оставить тесто на 30 минут для набухания манной крупы.
Подготовьте форму, предварительно смазав ее маслом и присыпав панировочными сухарями для обеспечения легкого извлечения готового изделия. Распределите массу по форме и выпекайте в течение 45 минут при температуре 180 градусов.
Фото сгенерировано ИИ
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