Пассажирам на заметку: между Петербургом и Крымом запустят дополнительный поезд на праздники

Как устроено расписание и на что важно обратить внимание при планировании путешествия

Компания «Гранд Сервис Экспресс» расширяет сезонное сообщение: на период праздников запускают дополнительный ежедневный поезд, который свяжет Северную столицу и Симферополь.

Такой шаг отвечает спросу на поездки в Крым в высокий сезон — маршрут продуман так, чтобы охватить крупные узлы и дать пассажирам удобные стыковки.

Маршрут и график праздничного поезда

Состав № 181/182 будет курсировать в пиковый период, соединяя Петербург и Крым через Тверь, Рязань, Воронеж (остановка на станции Придача) и Ростов‑на‑Дону.

Перевозчик делает ставку на привычный формат: в поезде будут одноэтажные плацкартные и купейные вагоны, а продажи билетов стартуют в ближайшее время.

Что нужно знать о расписании:

из Петербурга поезд ходит ежедневно с 24 декабря 2026 по 12 января 2027, отправление — в 19:35; прибытие в Керчь — через день в 09:02, в Симферополь — в 14:50;

из Симферополя рейсы — с 22 декабря 2026 по 10 января 2027, выезд из крымской столицы — в 11:35 (из Керчи — в 16:40), прибытие на Московский вокзал Петербурга — через день в 13:05;

возможны корректировки маршрута внутри полуострова — детали опубликуют дополнительно;

если конечную точку сократят до Керчи, пассажирам предоставят бесплатные компенсационные автобусы до нужных городов и станций Крыма.

Что учесть при покупке билета

Праздничные даты традиционно пользуются повышенным спросом, поэтому тянуть с бронированием не стоит. Важно держать в голове возможные изменения на полуострове и заранее продумать финальный отрезок пути.

Практический совет

Если планируете поездку на «Таврии», не откладывайте покупку: билеты на новогодние даты разбирают быстро, а места в купе заканчиваются раньше плацкарта.

Подпишитесь на уведомления перевозчика или следите за анонсами на сайте компании — так не пропустите старт продаж и возможные спецпредложения.

При выборе места учитывайте длительность маршрута: в плацкарте комфортнее брать места подальше от тамбуров, в купе — ближе к середине вагона.

Обязательно сохраните контакты службы поддержки и проверьте, как работает связь на участке внутри Крыма — это поможет оперативно реагировать на корректировки. Так путешествие пройдёт спокойно, без лишней суеты и неожиданностей.

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