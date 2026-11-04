Что придет на смену жаркому октябрю в Центральной России: прогноз синоптика Ильина

Чего ждать от погоды в ближайшие недели

После необычно мягкого октября погода в Центральной России и Поволжье резко сменит тон: впереди первые заморозки и даже снег. Синоптики советуют не откладывать подготовку к холодному сезону — первые серьёзные похолодания могут нагрянуть уже в начале ноября.

Прогноз на начало ноября: холод и первые осадки

Синоптик Александр Ильин предупреждает: ноябрь будет вполне «ноябрьским» — без аномалий, но с настоящей зимней прохладой. Уже в первых числах месяца ночные температуры в центральных районах могут опуститься до 0…−5 °C, а в Поволжье и Предуралье будет ещё холоднее.

Что стоит держать в голове:

небольшие снегопады на западе страны возможны 2–4 ноября;

примерно с 6–7 ноября около нуля или чуть ниже ожидается уже и днём;

погода будет соответствовать климатической норме, без экстремальных явлений;

даже при средней температуре выше нормы не исключены резкие перепады — от оттепелей до сильных морозов.

Чего ждать дальше и когда думать о зиме

По словам эксперта, делать долгосрочные выводы о характере зимы пока рано. Текущий прогноз касается только начала месяца: устойчивый снежный покров и настоящие зимние условия могут появиться значительно позже.

"При этом частые колебания температур — нормальная картина для ноября, и к ним лучше быть готовыми", - сообщает специалист.

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