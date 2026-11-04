Снег и гололедица на праздник: синоптики обновили прогноз для Петербурга и Ленобласти

Что сулят метеорологи и на какие нюансы стоит обратить внимание

Начало ноября в Ленинградской области и Санкт-Петербурге обещает быть капризным: синоптики предупреждают о смешанном характере осадков и риске скользких дорог.

В региональном управлении МЧС подготовили детальный прогноз на 4 ноября — он поможет заранее продумать маршрут и подобрать правильную экипировку.

Прогноз по часам и параметрам

Погода будет переменчивой: облачность с прояснениями, местами осадки и ощутимая разница между ночной и дневной температурой. Ветер добавит дискомфорта, особенно в тёмное время суток.

Ключевые параметры на 4 ноября:

осадки — небольшие, местами умеренные: дождь и мокрый снег;

температура — ночью до −3…+2 °C, днём +1…+6 °C;

ветер — северо‑западный и западный: ночью 7–12 м/с, днём 4–9 м/с;

опасность на дорогах — гололедица и слабый гололёд;

атмосферное давление — ночью растёт, днём снижается.

Что меняется в планах из‑за погоды

Из‑за мокрого снега и гололедицы поездки лучше планировать с запасом времени: тормозной путь увеличивается, а видимость может ухудшиться.

Перепады давления и порывистый ветер способны повлиять на самочувствие, поэтому людям с метеочувствительностью стоит снизить нагрузку и держать под рукой привычные средства.

Практический совет

Собираясь на улицу 4 ноября, одевайтесь слоями: так проще подстроиться под перепады температур. Водителям лучше заранее проверить щётки, залить незамерзайку и по возможности отложить дальние поездки — на трассах риск скользких участков выше.

Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой и не торопиться на тротуарах. Если день не требует обязательного выхода, лучше перенести дела: такая погода — отличный повод провести время дома, где тепло и безопасно. Так получится избежать лишних рисков и сохранить хорошее настроение.

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