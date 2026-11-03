Пассажирам на заметку: наземный транспорт Петербурга изменит график в День народного единства

На что стоит обратить внимание, чтобы праздник прошёл без суеты

В начале ноября Петербург отметит День народного единства — и для жителей, и для гостей города подготовили насыщенную программу. При этом привычный ритм городской жизни немного изменится: скорректируют работу транспорта, а музеи откроют двери бесплатно.

Как будет ходить транспорт

Комитет по транспорту заранее предупредил об изменениях: они помогут избежать путаницы при планировании поездок.

Расписание городского и пригородного транспорта:

3 ноября — автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички курсируют по обычному графику будних дней;

4 ноября — движение организовано по воскресному расписанию;

пассажиров просят учитывать корректировки при построении маршрутов.

Что интересного запланировано на 4 ноября

Праздник в Петербурге получится по-настоящему масштабным: в городе пройдёт 272 мероприятия, посвящённые Дню народного единства и Году единства народов России. Центральной площадкой станет БКЗ «Октябрьский» — там состоится большой концерт. В Петродворцовом районе заложат первый камень этнопарка площадью 12 гектаров.

Особая радость для любителей музеев: 4 ноября Эрмитаж и его филиалы будут открыты бесплатно. Билеты выкладывают на сайте музея в несколько этапов — лучше следить за обновлениями, чтобы успеть забронировать место.

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