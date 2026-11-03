Бегу за «ковриками-барашками» в Fix Price со всех ног: превращаю их в 3 уютные вещи - ноябрьский лайфхак

Мягкие пушистые коврики «Барашки» из Fix Price отлично смотрятся у кроватей и диванов.

А если вы купите сразу 10 таких завитых облачков, то меньше чем за час сделаете сразу 3 уютных предметов декора, которые обновят ваш интерьер.

№1: Две декоративные подушки

Возьмите 2 коврика, выверните их наизнанку, сложите вместе и сшейте по трем сторонам, захватывая иглой основу, а не ворс (это важно). Выверните, вставьте вкладыши для подушек и зашейте остальные стороны. То же самое повторите еще с двумя ковриками.

Результат – две пушистые декоративные подушки для кресел или дивана.

№2: Накидка на деревянную мебель

Возьмите 4 коврика в ряд, совместите края и сшейте их толстой иглой с прочной нитью. При желании подложите под накидку тканевую подкладку и добавьте завязки.

№3: Прикроватная «дорожка»

Из 10-ти ковриков у вас осталось два – сшейте их, и вы получите мягкую и уютную «дорожку» возле кровати. Перед этим убедитесь, что завитки у обоих подушек смотрят в одну и ту же сторону. Снизу закрепите противоскользящую подложку.

Важно: для этих идей подходят коврики с прочными краями и мягкой тканевой основой – жесткие с резиновым основанием не покупайте. А подходящие оттенки – кремовые и молочные, особенно для светлого интерьера с натуральным текстилем и деревянной мебелью.