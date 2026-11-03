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Вагонка — прошлый век: в сезоне 2026–2027 в тренде другой материал — интерьер выглядит дороже

Опубликовано: 3 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Вагонка — прошлый век: в сезоне 2026–2027 в тренде другой материал — интерьер выглядит дороже
Вагонка — прошлый век: в сезоне 2026–2027 в тренде другой материал — интерьер выглядит дороже
Городовой ру
Чем можно заменить вагонку

Если вам хочется чего-то более современного и визуально дорогостоящего, чем лакированная вагонка, вот 4 интересных альтернативы.

№1: Матовая краска

Ровные стены, окрашенные в шалфейный, терракотовый, серо-бежевый или молочный оттенок, выглядят красиво и создают стильную нейтральную основу для текстиля, мебели и деревянного пола. Если основание выровнено, то отделку можно не демонтировать.

№2: Декоративная штукатурка с фактурой камня или бетона

Фактурная штукатурка, стилизованная под камень, бетон или песчаник, отлично подходит для прихожей, гостиной или зоны рядом с камином.

Чтобы не перегрузить интерьер, штукатурку с объемными узорами лучше не покупайте. Также желательно оформить ею только одну стену, а остальные покрасить в такой же или похожий оттенок.

№3: Шпонированные панели

В отличие от узкой вагонки, крупноформатные МДФ-панели с натуральным шпоном смотрятся элегантно и эффектно. Композиция выглядит цельной и визуально спокойной.

Панели из дуба, ореха и ясеня с матовой поверхностью красиво смотрятся в гостиной и за изголовьем кровати.

№4: Декоративная фанера

Если интерьер выполнен в скандинавском или минималистичном стиле, подойдет и декоративная фанера, предназначенная специально для внутренней отделки. Главное, чтобы листы были хорошо отшлифованы, а стыки – аккуратно оформлены.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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