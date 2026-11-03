Приметы на 3 ноября подскажут, какой будет зима - снежной или морозной

Третьего ноября чтят память двух подвижников по имени Иларион.

В народе дату зовут Иларионовым днем и считают рубежом между осенью и зимой. В 2026 году она приходится на вторник. Вот короткий совет, как провести этот день по старым обычаям.

Двое святых

Иларион Великий родился около 291 года под Газой в языческой семье. Учеба в Александрии привела его к крещению, а в пятнадцать лет он ушел к Антонию Великому перенимать опыт. Позже раздал наследство бедным и стал отшельником у Маюма: спал на земле, ел раз в сутки после заката. Он странствовал с проповедью, добрался до Кипра и умер в 371 году, предсказав кончину. Его считают родоначальником палестинского монашества.

Иларион Псковоезерский жил в XV веке, учился у Евфросина Псковского. Он уединился на берегу Желчи у Чудского озера и около 1460 года основал Озерский Покровский монастырь. Обитель стояла у границ Ливонского ордена под угрозой набегов. По преданию, святой подвизался в дупле сосны. Он славился аскетизмом и прозорливостью, умер 28 марта 1476 года и был похоронен в своем храме.

Как провести день

Занимайтесь рукоделием: работа иглой сегодня особенно удачна, а сшитая вещь долго греет. Читайте и учитесь — усвоенное запомнится надолго. Собирайте близких за столом, готовьте сытные блюда из запасов: пост не соблюдается. Откажитесь от дальних поездок и лишних выходов. Не поднимайте с земли чужие вещи, не тревожьте зверей и не бездельничайте.

Приметы и характер рожденных

Листва, не опавшая к этому дню, обещает морозную зиму. Нерастаявший снег сулит ранние подснежники, снег на ветвях — частые снегопады, алый закат — скорое похолодание. Рожденные третьего ноября энергичны и упорны: выжидают момент, но, начав, не отступают. Внешне сдержанны, внутри страстны, в любви осторожны.