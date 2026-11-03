Не «Теща» и не «Зятек»: у мудрых дачников в топе другой сорт – до 27 кг/м², полное отсутствие горечи

Сорт, бьющий все рекорды популярности

Опытные садоводы заблаговременно планируют закупку семян огурцов, учитывая высокий спрос на проверенные сорта в разгар сезона.

Гибрид «Детский сад F1» является одним из наиболее востребованных самоопыляемых суперранних сортов корнишонов, пригодных для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.

Период созревания культуры составляет 42–47 дней. Плоды насыщенного зеленого цвета отличаются мелкобугорчатой поверхностью с белым опушением. Масса одного огурца варьируется от 64 до 83 г, при этом плоды формируются гроздьями. Несмотря на компактный размер зеленцов (до 9 см), длина плетей достигает 2 метров, что обеспечивает высокую урожайность: до 13 кг/м² при открытом способе выращивания и до 27 кг/м² в защищенном грунте.

Сорт обладает устойчивостью к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и оливковой пятнистости. Рекомендован к культивации в Северном, Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Средневолжском регионах.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

«Герман» больше не сажаю: выбираю 3 сорта – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени.

Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 15 кг с одного куста даже в поганое лето – зеленцы без горечи.