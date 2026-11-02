Курьер, Дед Мороз и не только: где заработать в новогодние праздники

Какие варианты есть в Петербурге и сколько реально заработать

Декабрь — золотое время для подработки: спрос на рабочие руки резко растёт, а ставки заметно поднимаются. В магазинах ищут продавцов, на складах — упаковщиков, в службах доставки — курьеров, а в праздничных агентствах — Дедов Морозов и Снегурочек.

Какие вакансии самые востребованные

Перед праздниками бизнес активно закрывает кадровые дыры — и спектр предложений получается довольно широким.

Популярные направления и ориентировочные ставки:

курьеры: пешие — 3500–5700 рублей за смену, на велосипеде/самокате — до 8000, на авто — до 8500, в пиковые дни — до 10 000 рублей;

упаковщики и комплектовщики на складах: 3500–4500 рублей за смену (нужна медкнижка при работе с продуктами);

продавцы и кассиры: около 4000 рублей за смену, в магазинах пиротехники — до 70 000 рублей в месяц;

официанты: 4000 рублей за смену плюс чаевые (в декабре они могут серьёзно увеличить доход);

аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка — заработок за сезон доходит до 180–200 000 рублей, отдельные программы — от 5000 рублей за полчаса.

Нестандартные варианты и подработка на один день

Если хочется чего-то попроще или на пару часов, есть короткие и понятные задачи: нарядить ёлку (от 5000 рублей), выгулять собаку (от 400 рублей за прогулку), посидеть с питомцем (от 400 рублей в день), украсить дом гирляндами (от 500 рублей за метр), поработать раздатчиком коньков или помощником флориста.

Смены в новогоднюю ночь и 1 января по закону оплачиваются минимум в двойном размере — это хороший способ заметно увеличить доход за одну смену.

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